Uomini e Donne/ Anticipazioni: Soleil Sorgè e Luca Onestini alla conquista dei social! (Trono Classico)

Soleil Sorgè, protagonista del trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: SOLEIL SORGÈ E LUCA NESTINI ALLA CONQUISTA DEI SOCIAL! - Se molte coppie nate nell’ultima edizione di Uomini e Donne si sono già dette addio trascinandosi dietro una marea di polemiche, molte altre, a dispetto delle previsioni infauste del parterre del trono classico, oggi sono più felici che mai; fra queste non possiamo non ricordare la coppia formata da Luca Onestini e Soleil Sorgè, che in barba alla crisi annunciata dai social nelle ultime settimane, non perdono occasione per dimostrare ai loro fan la profondità dell’amore che li lega. Da quando sulla loro unione si sono spenti riflettori di Canale 5, inoltre, i due fidanzatini hanno iniziato a condividere su Instagram una serie di IG stories molto divertenti che, giorno dopo giorno, non fanno che smentire i pronostici sfavorevoli ipotizzati nel dating show dai tanti detrattori. E, a giudicare dai commenti postati nelle ultime ore sul web, anche i fan sembrano apprezzare il nuovo volto social della coppia.

“Bellissima sempre stupenda la più vera donna unica. Siete la mia coppia preferita, perfetti insieme, tantissimo vi amo @soleil_stasi”, “Le vostre storie su IG sono da piegarsi in due dalle risate!!Troppo forti!!”, “Siete unici mi fate morire dalle risate, vi adoro”, “Grazie per i vostri IG!!! Siete fantastici insieme, divertenti, simpatici è un piacere seguirvi. Continuate sempre così alla faccia dei gufacci”. Dopo il burrascoso percorso nel salotto di Maria De Filippi e il suo interesse nei confronti di Marco Cartasegna, Soleil Sorgè ha finalmente conquistato l’affetto del pubblico?

