VALERIA E ALESSIO/ La donna lascia il programma senza il fidanzato? (Temptation Island 2017)

Valeria e Alessio a Temptation Island 2017

VALERIA-ALESSIO, TUTTI CONTRO IL GIOVANE E LE LACRIME DELLA DONNA (TEMPTATION ISLAND PUNTATA 10 LUGLIO) - Il protagonista che più di altri sta cedendo alle lusinghe delle tentatrici è Alessio, fidanzato con Valerio. Il secondo falò è stato veramente una doccia fredda per la più bella di questa edizione del reality. Infatti, Filippo Bisciglia ha mostrato dei video molto compromettenti a Valeria in cui Alessio è apparso preso dalla tentatrice Carmen. Il ragazzo si è detto impossibilità a trattenersi, è affascinato dalla giovane e vorrebbe che la sua esperienza nel programma di Canale 5 durasse almeno un altro anno. Ovviamente, questo non è stato preso affatto bene da Valeria, sopratutto quando ha visto come Alessio sta iniziando a provare dei sentimenti per Carmen. Valeria ha reagisto scoppiando in lacrime ma anche gli altri partecipanti al reality sono rimasti basiti dal comportamento di Alessio, dimostrandosi sollevati dal fatto che Valeria non abbia veramente fatto un figlio con lui.

VALERIA-ALESSIO, LA DONNA LASCIA IL PROGRAMMA SENZA IL FIDANZATO? Un nuovo appuntamento veramente imperdibil il terzo di Temptation Island. Sicuramente, avremo modo di capire quale è stato il destino della coppia composta da Alessio e Valeria. Dopo la seconda puntata, la donna è apparsa letteralmente schifata dal comportamento del fidanzato e molti hanno pensato che non potesse riuscire a superare un eventuale tradimento. Infatti, secondo alcuni indizi, Alessio si sarebbe perfino appartato con Carmen. Nella terza puntata, probabilmente, il mistero verrà alla luce ma quello che è certo, stando alle anticipazioni, è che Valeria crederà un falò di confronto al fidanzato. Secondo alcune indiscrezioni, Valeria avrebbe scelto di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi, senza Alessio. Sarà davvero così?

