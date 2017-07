VERONICA E ANTONIO/ Ombre del passato sulla loro storia (Temptation Island 2017)

Veronica e Antonio a Temptation Island 2017

VERONICA E ANTONIO, OMBRE DAL PASSATO PER LA COPPIA (TEMPTATION ISLAND 2017, PUNTATA 10 LUGLIO) - Momenti di riflessione e pensieri nella seconda puntata del programma di Canale 5 Temptation Island. Infatti, Antonio ha ripensato a quanto detto dalla fidanzata Veronica, la quale ha colpevolizzato l'uomo per il suo rapporto controverso con la sua ex con cui ha avuto un bambino. Veronica non accetta la presenza ingombrante della donna e si è sfogata con uno dei tentatori, facendo infuriare Antonio. Quest'ultimo non riesce ad accettare che la sua partener abbia detto cose così intime a uno sconosciuto e ha riflettuto con Francesco sul fatto che quando si comportava da cattivo avesse molto più successo con le donne. Così, ha deciso di mostrare il suo carattere più spregiudicato e divertirsi durante questa esperienza. Dal canto suo, Veronica ha continuato a parlare dell'ex partener del fidanzato come di una ombra che aleggia sulla loro relazione e su come Antonio non sia in grado di gestire la sua vita amorosa.

VERONICA E ANTONIO, QUALE E' STATO IL LORO DESTINO? - Veronica e Antonio sono stati, indubbiamente, centralissimi nella seconda puntata di Temptation Island. Per il momento non è dato sapere cosa ne è stato della coppia ma due hanno scelto di partecipare a Temptation Island per capire se valesse la pena o meno continuare la loro relazione. Infatti, Veronica vorrebbe riuscire a buttarsi alle spalle il passato del fidanzato, mentre lui capire se la giovane riesca a vivere col suo bagaglio di esperienze. Sicuramente, nella prossima puntata, Veronica dovrà dimostrarsi più comprensiva verso il passato del compagno mentre lui resistere a qualche tentazione di troppo.

