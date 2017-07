VIVA ZAPATA! / Su Rai Movie il film con Marlon Brando e Jean Peters (oggi, 10 luglio 2017)

film prima serata

VIVA ZAPATA!, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 LUGLIO 2017

IL CAST - Viva Zapata!, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 10 luglio 2017 alle ore 21.10. Serata all’insegna dell’avventura e del genere storico grazie alla messa in onda della pellicola Viva Zapata!, prodotta negli Stati Uniti nel 1952 da Darryl Zanuck con la collaborazione della celebre casa cinematografica della 20th Century Fox per la regia di Elia Kazan. Nel cast sono presenti grandi nomi del cinema americano e mondiale come Marlon Brando, Jean Peters, Anthony Queen, Margo e Joseph Wiseman. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM CON MARLON BRANDO, JEAN PETERS E ANTHONY QUEEN - Siamo agli inizi del Novecento nell’America centrale e per la precisione negli sconfinati deserti dello stato del Messico. Uno stato che nel corso dell’Ottocento è stato spesso e volentieri in contrasto con gli Stati Uniti d’America ed in particolar modo nel periodo in cui vigeva il vasto e selvaggio West. Tuttavia, mentre l’America ha fatto passi da gigante in avanti in quanto a civiltà e lotta per i diritti dell’uomo (anche se molto altro doveva essere fatto soprattutto per quanto concerne gli uomini di colore), nel paese messicano la situazione era decisamente più complessa. I nobili ed i ricchi facendo leva sul potere del proprio denaro, riescono sempre e comunque ad avere la meglio sulla povera gente accrescendo ulteriormente le proprie ricchezze. Una situazione resa ancora più insostenibile dal fatto che vigeva uno status dittatoriale da parte del sanguinario Porfirio Diaz. Un uomo che viveva nella ricchezza ai danni di un popolo sempre più sofferente e mal nutrito. In questo scenario decisamente disastroso stavano venendo fuori i primi istinti rivoluzionari che toccano il loro punto di massimo appeal allorchè un giovane messicano di nome Emlianio Zapata di soli venti anni, non decide che è arrivato il momento di dire basta a tutta questa miseria e sofferenza. Zapata predicando le proprie ragioni riuscirà a mettere insieme un vero e proprio esercito rivoluzionario per combattere il dittatore e fare in modo che vengano presi in considerazione i diritti dei poveri contadini e dei peones sempre più oppressi dal potere dei ricchi ed in particolar mood dei grandi proprietari terrieri che ovviamente appoggiavano il dittatore. Zapata porterà avanti oltre dieci anni di lotte e battaglia dando un importante esempio di voglia di libertà e democrazia.

