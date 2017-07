VOYAGER/ Anticipazioni 10 luglio: L'Impero Romano apre i battenti della 31esima edizione

Voyager - ai confini della conoscenza

VOYAGER, ANTICIPAZIONI 10 LUGLIO: ROBERTO GIACOBBO APRE LA NUOVA SERIE CON L'IMPERO ROMANO - Al via questa sera, lunedì 10 luglio 2017, la 31esima edizione di "Voyager - ai confini della conoscenza". In onda in prima serata su Rai2, Roberto Giacobbo ci regalerà un vero percorso eccezionale all'interno dell'Impero Romano. Andiamo a scoprire di seguito, tutte le novità e le anticipazioni sul primo appuntamento della nuova stagione con uno dei programmi più longevi della televisione italiana. A partire dalle 21.15 circa, Roberto Giacobbo ci condurrà all'interno dell'impero dei record: con i suoi circa 6 milioni di Km2 di estensione che con una popolazione di 70 milioni di persone ha coperto 53 dei 196 Stati oggi esistenti, più di un quarto. Ma non finisce qui.

L'impero Romano infatti, solo a Roma ha costruito la bellezza di quasi 500 km di acquedotti che hanno garantito ad ogni cittadino 1000 litri di acqua da utilizzare nel corso della giornata. Tra le costruzioni e le invenzioni degne di nota, anche il corpo dei Vigili del Fuoco così come alcune strade ancora perfettamente percorribili dai romani. Per raccontare tutti i record dell'Impero Romano che ci hanno fatto conoscere dal mondo intero, le telecamere di Voyager si recheranno in Lazio ma ci sarà spazio anche per una incursione all'Arena di Verona. Roberto Giacobbo però, volerà anche in Francia dove mostrerà il Pont du Gard e scopriremo anche perché è tanto familiare.



Focus anche sul Pantheon di Roma e il marchingegno che lo rende così spettacolare. 1900 anni fa fu costruita Villa Adriana a Tivoli dall’imperatore Adriano che, salendo al potere, volle la sua costruzione abitandoci. Da non perdere quindi, l'intervista di Roberto Giacobbo proprio ad Adriano, nella sua maniera ironica che da 15 anni rende Voyager un programma unico nel suo genere. Dopo L'impero romano anche Villa Adriana si porta a casa dei risultati niente male: con i suoi 120 ettari di estensione è la più grande villa dell’antichità ed è uno dei 51 siti italiani patrimonio dell’Unesco. Con i potenti mezzi grafici, nel corso del programma sarà ricostruito ciò che adesso non esiste più. Tutti pronti per una magnifica scorpacciata di cultura all'interno dell'Impero Romano? Roberto Giacobbo vi aspetta stasera, lunedì 10 luglio, a partire dalle 21.15 su Rai2, con la prima puntata della nuova stagione di Voyager.

© Riproduzione Riservata.