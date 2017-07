Valerio Scanu/ Concorrente al Grande Fratello Vip? "Non ho il dono dell'ubiquità"

Valerio Scanu

Valerio Scanu sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip? Il noto cantante, ex di Amici, smentisce

A settembre è prevista la nuova edizione del Grande Fratello Vip e anche se mancano molte settimane le indiscrezioni sui possibili concorrenti sono davvero molto. Tra le ultime spunta la possibile partecipazione di Valerio Scanu. Arrivano però importanti dichiarazioni di Valerio Scanu riguardo la sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. Indiscrezione rilanciata da molti: "In questi mesi ho letto, molto spesso sui social, settimanali, blog ecc il mio nome tra i papabili candidati del prossimo Grande Fratello Vip su Canale 5. Non ho purtroppo il dono dell'ubiquità, se ce l'avessi allora "forse" sarei al GF Vip e invece sono in tour, sto scrivendo un libro e preparando il nuovo cd. Auguro un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti, ad Ilary ed Alfonso e mi spiace se ho deluso le aspettative di qualcuno ma non ho mai avuto contatti con Mediaset o la produzione per partecipare al reality".

Smentita categorica quindi del cantate riguardo la sua presenza alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Intanto continua il "Finalmente live 2017" il tour estivo di Valerio Scanu. Queste le prossime tappe: 13 luglio - Padova Pride Village - Padova 28 luglio - Centro Congressi - Valtournenche (Ao) 11 agosto - Piazza Umberto I - La Maddalena (Ot) 14 agosto - Piazza Umberto I - Mugnano del Cardinale (Av) 19 agosto - Piazza Centrale - Alviano (Tr). Il tour terminerà il 16 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Valerio sta scrivendo anche un libro che verrà pubblicato in autunno dal titolo "Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary".

