X Factor 2017

X Factor 2017, Assegnazioni rivelate: ecco le categorie assegnate a vecchi e nuovi giudici

Mancano ancora due mesi alla messa in onda di X Factor 2017 ma i primi rumors sono già trapelati e non solo mostrando alcuni dei volti che potrebbero essere protagonisti nella prossima edizione del talent show, ma svelando addirittura le assegnazioni dei nuovi giudici. In occasione dei Bootcamp che si sono tenuti all’Amedeo Modigliani Forum di Livorno, ai quattro giudici sono state assegnate le rispettive categorie della prossima edizione del talent show di Sky Uno.

Dalle prime indiscrezioni trapela che il rapper milanese Fedez, confermato dalla scorsa edizione, sarà in giuria per il quarto anno consecutivo e tornerà a chiudere il cerchio con la sua Under Uomini, la stessa che, tre anni fa, gli permise di sfornare un talento quale Lorenzo Fragola. Al fianco di Fedex ci sarà ancora Manuel Agnelli, secondo e ultimo giudice confermato della scorsa edizione, a lui toccherà finalmente la categoria dei Gruppi. Alle due donne della giuria, ovvero l'amata Mara Maionchi e Levante toccheranno le giovani cantante della categoria under e over donne. Come andrà a finire per loro? La giovane Levante si occuperà delle cantanti di età inferiore ai 24 anni e la Maionchi di quelle più grandi o viceversa? Molto probabilmente lo scopriremo nelle prossime ore.

