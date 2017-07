007 - IL DOMANI NON MUORE MAI/ Su Rai 4 il film con Pierce Brosnan (oggi, 11 luglio 2017)

007 Il domani non muore mai

Il domani non muore mai, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 11 luglio 2017 alle ore 21.10. Una straordinaria pellicola d'azione della saga cinematografica dedicata all’impavido agente segreto James Bond conosciuto anche con il nome in codice di 007, il titolo originale è Tomorrow Never Dies ed è stata prodottoanel 1997 con la regia di Robert Spottisoode e nel cast sono presenti Pierce Brosnan, Teri Hatcher, Jonathan Pryce, Judi Dench e Samantha Bond. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

007 IL DOMANI NON MUORE MAI, LA TRAMA -

La pellicola vede ancora una volta protagonista James Bond (Pierce Brosnan) appena inviato dai suoi superiori in Afghanistan per cercare di riuscire finalmente ad acciuffare una band di malviventi che si occupano di vendita di armi clandestine. In particolare l’FBI vuole riuscire a prendere il capo della gang ed ossia Henry Gupta (Ricky Jay). Quest’ultimo però fa in modo di mettere James Bond sulle tracce di un certo Elliot Carver (Jonathan Pryce) che può definirsi come il magnate dei media.

L’agente segreto 007 allora riesce anche ad introdursi nella banda criminale che è riuscito a metter su Carver e apprende con stupore che l’uomo ha intenzione di scatenare una sorta di guerra tra Cina e Inghilterra per il semplice motivo di attirare l’attenzione su di sé e di conseguenza per aumentare i suoi profitti e la sua popolarità. James Bond però ha da sé la fortuna di essere aiutato dall’affascinante donna colonnello, Wai Lin (Michelle Yeoh) che lavora per i servizi segreti della Cina. Insieme i due collaborando riescono a risalire ad importanti e necessarie informazioni come ad esempio che Carver attraverso la propria nave creata ad hoc ed invisibile ai radar ha intenzione di lanciare un missile ai cinesi.

Per la Cina questo significherebbe che gli inglesi gli abbiano dichiaro guerra e così si muoverebbero alla volta del Regno Unito. Per fortuna però sia all’agente 007 che a Wai Lin viene in mente di riempire la nave di esplosivo così da renderla visibile sia agli inglesi che ai cinesi smascherando Carvel e il suo piano diabolico. Ora l’obiettivo di James Bond è uccidere Carver e dopo un duro scontro finalmente l’agente segreto riesce ad avere la meglio, poi manomette il missile presente sulla nave così che l’esplosione la distrugga. Lui e Wai Lin si tuffano in acqua poco prima dell’esplosione.

