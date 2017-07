AMANDA LEAR/ Su Dalì: “Non può essere il padre di Pilar” (Techetechetè, 11 luglio 2017)

Techetechetè in onda su Rai 1

AMANDA LEAR, L’ATTRICE PROTAGONISTA SU RAI 1: “DALÌ ERA IMPOTENTE” (TECHETECHETÈ, MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017) – La poliedrica artista Amanda Lear è tra i protagonisti della puntata odierna della trasmissione Techetechetè. Capace sempre e comunque di far tendenza con la propria indiscutibile bellezza e capacità di attrarre l’attenzione del pubblico, Amanda Lear ha saputo anche imporsi nel modo della musica dando alla luce qualcosa come 27 album spaziando tra il genere dance ed il pop riuscendo sempre e comunque ad ottenere un certo riscontro. In attesa di rivederla all’opera magari ascoltando uno dei suoi brani più amati di sempre, vi segnaliamo come la Lear abbia voluto dare la propria opinione sull’ordinanza della magistratura spagnola che ha ordinato la riesumazione della salma di Salvador Dalì per stabilire se Pilar Abel sia sua figlia. Nello specifico la Lear ha rimarcato come sia del tutto impossibile giacché “era impotente. Diceva che i geni non devono riprodursi”.

AMANDA LEAR, L’ATTRICE PROTAGONISTA SU RAI 1: CARRIERA (TECHETECHETÈ, MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017) – Amanda Lear il cui vero nome è Amanda Tapp è nata ad Hong Kong il 18 novembre del 1939 da un marinaio britannico e da una madre di origini russe – mongole. Poco dopo la sua nascita in ragione della separazione dei suoi genitori, la piccola Amanda è stata portata dalla madre a Nizza dove è stata cresciuta. Ben presto nell’animo della giovane Amanda è nata la voglia di entrare nel mondo dello spettacolo. I suoi inizi sono avvenuti nell’ambito della moda nel corso degli anni Sessanta colpendo soprattutto il pittore Salvador Dalì del quale è stata musa ispiratrice. La sua vita sentimentale è stata quanto mai avvincente a partire dalla storia d’amore con David Bowie. In questo periodo inizia la sua attività di cantante di successo dando vita a pezzi di grande riscontro come Tomorrow e tanti altri ancora. Il suo ultimo album è stato pubblicato nel 2016 con titolo Le me Entertain You mentre nel 2011 ha recitato nel film Il signore dello zoo di Frank Coraci. In tv ha condotto tantissime trasmissioni tra cui Premiatissima, Il brutto anatroccolo e Cocktail d’amore.

© Riproduzione Riservata.