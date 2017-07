APES REVOLUTION - IL PIANETA DELLE SCIMMIE/ Su Italia 1 il film con Andy Serkis (oggi, 11 luglio 2017)

Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie

APES REVOLUTION - IL PIANETA DELLE SCIMMIE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 LUGLIO 2017: IL CAST -

Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 11 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere avventura e fantascienza con il titolo in lingua originale Dawn of the Planet of the Apes ed è stata realizzata nel 2014 con la regia di Matt Reeves mentre nel cast sono presenti Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell e Toby Kebbell. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

APES REVOLUTION - IL PIANETA DELLE SCIMMIE, LA TRAMA -

Siamo a San Francisco, sono trascorsi ben dieci anni da quando alcune scimmie dopo essere state geneticamente modificate rendendole più evolute grazie a un potente virus creato dagli uomini, hanno dato vita ad una vera e propria comunità guidata da Caesar (Andy Serkis) e hanno iniziato una dura lotta contro gli esseri umani. L’apice del combattimento si è avuto sul noto ponte di San Francisco, il Golden Gate. Per gli umano un duro scontro nel quale ha dovuto segnare una serie innumerevoli di vittime. Inoltre per la razza umana ci sono stati altri problemi specialmente legati alla sua estinzione proprio in seguito alla creazione del virus per le scimmie che mentre per quest’ultimo si era rivelato un tocca sana avendole evolute, per gli umani era stata una vera tragedia in quanto quel virus era risultato a loro fatale.

Tantissimi quindi i morti, con una piccolissima percentuale di persone riuscite a sopravvivere solo perché immuni non si sa per quale motivo a questo virus. Dopo questo serio e lungo combattimento però le scimmie con a capo Caesar hanno deciso di ritirarsi nella foresta per dar vita ad una propria civiltà. Sono infatti riuscite a realizzare una città, dove vivono in pace, cacciano e si riproducono convinte però che la razza umana sia stata completamente annientata.

Un giorno però le due razze si rincontrano nuovamente con gli umani che riescono ad avere accesso ad una diga che è posta nelle prossimità della comunità dove risiedono le scimmie evolute il tutto per riuscire finalmente ad avere accesso all’elettricità. Le due razze inizialmente sul piede di guerra decideranno di raggiungere una breve e fragile pace. Infatti dopo un po’ di tempo vi sarà una profonda spaccatura tra queste due differenti comunità tra i sostenitori di una pace a tutti i costi e chi invece crede che la guerra tra le due razze sia necessaria soprattutto per appurare quale tra le due specie riuscirà ad avere la meglio e quindi a sopravvivere.

