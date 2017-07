Alessandro di Battista papà/ L'emozione in una foto a poche settimane dal lieto evento

Alessandro di Battista

Alessandro di Battista papà, l'emozione in una foto

Il gossip estivo in pazza per coppie alle prese con i loro primi baci roventi e neo genitori e, presto, farà lo stesso anche con il Deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro di Battista. Chi lo segue sa bene che il giovane combattivo presto diventerà papà visto che la compagna Sahra è incinta. Con molta probabilità il parto è previsto per il prossimo mese di settembre, almeno questo è quello che dicono i ben informati a riguardo, ma quello che non sapevamo è che Alessandro non si sente pronto e come ogi neo papà ha paura per quello che lo aspetta.

Alessandro di Battista ha pubblicato una nuova foto del pancione con scritto "#Loading". Lui e Sahra stanno insieme ormai da quasi un anno, almeno da quando lui ha deciso di rendere tutto ufficiale pubblicando la loro foto, e adesso? Presto il deputato sarà papà ma si dice spaventato ed emozionato: "Sono davvero contentissimo e spero di essere all’altezza" [...] "Spero di poter insegnare a mio figlio, insieme alla mia compagna, i valori in cui credo". Chi lo conosce lo apprezza per le sue battaglie e il suo modo di fare e siamo sicuri che sarà davvero un ottimo padre e che la paura dell'ignoto passerà una volta che tra le braccia avrà il suo bambino. Clicca qui per vedere la foto.

