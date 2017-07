Asia Nuccetelli/ "Ecco tutti i miei ritocchini estetici" e svela un terribile retroscena dal passato

Asia Nuccetelli

Asia Nuccetelli si svela al settimanale Gente: "Ecco tutti i ritocchini estetici che ho fatto prima del Grande Fratello Vip"

Dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Asia Nuccetelli è diventata un personaggio molto noto e discusso nel mondo dello spettacolo. La figlia di Antonella Mosetti ha però vissuto una metamorfosi fisica che è inevitabile non notare. Molti infatti l'hanno accusata di aver fatto eccessivo ricorso alla chirurgia plastica, accuse che Asia aveva sempre rigettato. Oggi però la bella Nuccetelli decide di rompere il silenzio su tale aspetto e svelare nel corso di un'intervista a Gente tutti i ritocchini che ha fatto. “Da quando sono uscita dal reality ho perso sei chili, ho ingrandito la bocca con acido ialuronico riassorbibile. - esordisce Asia, che continua a svelare che - Avevo denti storti che ho sistemato con un apparecchio per allargare il palato. Ho rinfoltito e tinto i capelli. Il naso l’ho rifatto pochi mesi prima di entrare al GF Vip. Quando ero in TV l’operazione non si era ancora riassorbita del tutto: era gonfio. Ora guarda: è perfetto! Ho lavorato su me stessa, ho voluto migliorare il mio aspetto fisico. Ora sono finalmente sicura. E mi sento bella”.

Sono questo i ritocchini fatti dalla Nuccetelli che, nella medesima intervista, confessa come da piccola sia stata costretta a frequentare spesso gli ospedali: “Soffrivo di epilessia. Non potevo stare in ambienti con luci sparate, psichedeliche, con rumori forti, dovevo guardare la tv con occhialini dalle lenti blu. - e ancora spiega che - Ero monitorata costantemente e prendevo 100 gocce al mattino e 100 la sera per evitare gli attacchi. - poi però tutto è andato per il meglio - A 12 anni, all’improvviso, da una Tac è emerso che ero guarita. Se Dio mi ha salvato da quel male vuol dire che, nella vita, mi ha destinato a qualcosa di bello” conclude.

