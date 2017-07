BABY K/ Il suo ritorno da protagonista nell’estate italiana (Wind Summer Festival 2017)

Baby K al Wind Summer Festival 2017

– Sul palco di Piazza del Popolo per la seconda puntata del Wind Summer Festival ci sarà anche la rapper italiana Claudia Nahum meglio conosciuta con il nome d’arte di Baby K. Una straordinaria interprete che un paio di stagioni fa ha ottenuto uno strepitoso successo grazie alla canzone Roma – Bangkok frutto di una fortunata collaborazione con Giusy Ferreri. Dunque si tratta di un gradito ritorno nello scenario musicale italiano fortissimamente voluto dalla diretta interessata come ha sottolineatO nell’intervista rilasciata a Radio 105 in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo “Voglio ballare con te”. Queste le parole dell’artista nata a Singapore: “Sono stata in studio a scrivere e a riflettere, dopo più di un anno e mezzo in giro grazie a Roma - Bangkok. Mi sono detta 'devo esserci almeno per l'estate'. La priorità è stata 'voglio fare ballare tutti' e così è nata 'Voglio Ballare Con Te'. Il tutto con l'idea di calcare questa internazionalità che da qualche parte mi sono presa”.

BABY K, IL DUETTO CON DVICIOS –

Baby K in questo nuovo lavoro discografico in effetti ha ripreso le sonorità che ricordano proprio il pezzo Roma – Bangkok come lei stessa ha ammesso nel corso dell’intervista. Quindi ha voluto parlare della sua volontà di dare un ‘tocco’ di maggiore internazionalizzazione duettando con l’interprete spagnolo Andrè Dvicios. Queste le parole della rapper ai microfoni di Radio 105: “Non volevo proprio fare un follow-up di 'Roma-Bangkok' perché per me non aveva senso. Pensavo 'lasciamo ciò che è bello lì, senza toccarlo'. Però poi, lavorando sul brano è nata senza volerlo questa sonorità molto reggaeton che ricorda molto 'Roma-Bangkok'. Mi sono chiesta 'faranno i paragoni? Lo faccio o non lo faccio?'. Poi visto che funzionava, sono andata avanti e ho visto che la stanno apprezzando. La collaborazione con Andre Dvicios? Ho voluto calcare questo aspetto invitando un bello spagnolo sul ritornello. Ha una voce meravigliosa, 'suadente'. E credo che possa piacere a molte ragazze. E' stato bello incontrarlo, conoscerlo e vedere la sua voglia di lavorare su questo brano, credendo molto in me”.

