BELEN RODRIGUEZ / News: è crisi nera con Andrea Iannone? La fioca smentita

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: E' FINITA CON IANNONE? TANTI INDIZI E POCHE CONFERME -

Amori che nascono, amori che finiscono. La lunga estate dei personaggi famosi, è sempre piena di storie, paparazzi e tanto (ma proprio tanto) gossip. Per una ipotetica relazione che nasce (vedi Ambra Angiolini paparazzata alcuni giorni fa tra le braccia di Massimiliano Allegri) una - forse - sta per giungere al capolinea. Questo potrebbe essere il caso di Belen Rodriguez e Andrea Iannone che, dopo circa un anno di amore, potrebbero essere giunti allo "stop" definitivo. Lui in gara continua a cadere portandosi a casa risultati pessimi e, se da un lato la "colpa" viene data a Belen perché lo fa distrarre troppo, da un altro punto di vista, si tira in mezzo sempre l'argentina ma si parla anche di crisi. Insomma, se Andrea Iannone durante le gare perde la concentrazione è colpa delle presunte preoccupazioni che gli arreca la fidanzata? La risposta è sì... o almeno, è positiva secondo le ultime notizie di gossip.

In base a ciò che riferisce Novella 2000, la coppia sarebbe arrivata all'ultimo giro della loro personale gara. La situazione sentimentale tra la showgirl e il pilota di MotoGp, non sarebbe tra le più floride e, a darne conferma una serie di lunghi indizi che a seguire esamineremo insieme a voi, cari lettori. Vi trovate sotto l'ombrellone e aspettare di fare una bella scorpacciata di cronaca rosa? Bene... siete arrivati nel posto giusto!



Belen e Andrea, non pubblicano uno scatto di coppia oppure una Instagram Stories dai primi di maggio, così come fa sapere Novella che scrive: "Belen e Andrea non pubblicano una foto insieme, come erano soliti fare a cadenza regolare, dai primi di maggio". Questo, sarebbe già un elemento fortemente indicativo. Successivamente ne arriva però anche un altro. Andrea cade in gara perché non è sereno ed è in crisi con Belen e, di questo, vi avevamo già scritto sommariamente in precedenza. Se corrisponda al vero oppure no, dovremmo ovviamente chiederlo ai diretti interessati.

Terzo e ultimo indizio: Stefano De Martino. Le fotografie ad Ibiza felici e sorridenti con il piccolo Santiago, hanno scatenato più di qualche gossip e, le ultimissime ci parlano di profondi sensi di colpa del ballerino che non si perdonerà mai di avere perso l'ex moglie. Stefano però, ha fatto di tutto per riconquistarla ed anche oggi sta tentando ogni carta a lui disponibile: Belen “cederà”? Proprio in queste ore, l'argentina ha condiviso dei video su Instagram intenta a cantare e, tra complimenti ed altro, qualcuno le ha chiesto di Andrea: “E' qui con me...”, ha risposto lei. Crisi sventata oppure tentativo di far tacere le ultime notizie di gossip?

