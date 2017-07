BENJI & FEDE E ANNALISA/ La loro ‘Tutto per una ragione’ è disco di Platino (Wind Summer Festival 2017)

Benji & Fede e Annalisa al Wind Summer Festival 2017

BENJI & FEDE E ANNALISA, IL TRIO SUL PALCO DI PIAZZA DEL POPOLO: IL LORO SINGOLO È DISCO D’ORO (WIND SUMMER FESTIVAL 2017)

Questa sera nel secondo appuntamento con il Wind Summer Festival 2017 ci sarà sicuramente da ballare e divertirsi grazie a pezzi che stanno andando per la maggiore come nel caso di Tutto per una ragione, cantato da Benji & Fede assieme ad Annalisa. Un brano che proprio in queste ore ha ottenuto un importante riconoscimento diventando Disco di platino. Un risultato che li vede in compagnia di eccezionali interpreti italiani che hanno ottenuto lo stesso riscontro come nel caso di Luciano Ligabue con il pezzo Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, del duetto firmato Baby K e Andres Dvicio con Voglio ballare con te e Credo di Giorgia mentre Vasco Rossi con Come nelle favole ha ottenuto il riconoscimento di Disco di platino. Insomma una collaborazione quella tra Annalisa ed il duo Benji & Fede che ha dato decisamente i frutti sperati.

BENJI & FEDE E ANNALISA, NUOVI PROGETTI IN ARRIVO PER I TRE

Benji & Fede assieme ad Annalisa sono dunque protagonisti di questa estate musicale italiana 2017 con il brano Tutto per un ragione, poche ore fa premiato con il disco d’oro. Tuttavia sia il duo che l’ex allieva di Amici stanno già pensando a nuovi interessanti progetti. Benji & Fede dopo aver trascorso qualche giorno in Spagna hanno parlato di un progetto in arrivo: “Stiamo provando a lavorare anche lì, anche se è difficile perché è come ricominciare da zero. Ci proviamo, dando sempre priorità all’Italia. Quest’estate faremo una cosa molto figa”. Annalisa invece è alle prese con la scrittura del suo nuovo album del quale evidentemente sono state già gettate le basi: “Sto scrivendo già da qualche mese, cerco di mettere insieme un sacco di canzoni, sono super contenta e non vedo l’ora che sia il momento di condividerle. Non ci siamo ancora ma quasi”.

