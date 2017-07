Beautiful, anticipazioni 11 luglio: una musa senza veli appare davanti a Ridge

Beautiful

Eccoci alla puntata di Beautiful della svolta, quella che tutti attendono da tempo ovvero da quando alcune anticipazioni relative agli episodi americani sono giunte fino a noi. Fino ad oggi il rapporto tra Quinn e Ridge non è stato affatto idilliaco: Forrester ha sempre pensato che la Fuller avesse preso in giro Eric fingendo di essere innamorata di lui per ottenere potere in famiglia e, soprattutto, alla Forrester Creations. Anche la scelta di nominare Steffy nuovo amministratore delegato della casa di moda non ha trovato la sua approvazione, tanto che ha cercato in ogni modo di convincerla a fare un passo indietro. Con questi presupposti, oggi lo stilista si presenterà ancora una volta a casa del padre per un confronto con lui ma in giardino si troverà di fronte ad una matrigna senza veli: dopo aver fatto installare una doccia in giardino, la Fuller sarà sorpresa dal figliastro senza nulla addosso ma non sarà affatto a disagio in quelle condizioni. Al contrario, sarà talmente sfrontata e sicura di sé che convincerà Ridge che possa nutrire dell'interesse nei suoi confronti...

I DUBBI DI BROOKE E KATIE

I dubbi di Katie nei confronti del comportamento di Quinn non verranno meno nella puntata di Beautiful di oggi. Al contrario, la madre di Will sarà molto preoccupata dopo avere ascoltato le velate minacce della Fuller ai danni di Liam e, grazie alla registrazione da lei effettuata, deciderà di parlarne con una persona di fiducia. Brooke, giunta a casa della sorella per conoscere il luogo nel quale si è trasferita, guarderà il video presente nel telefono della parente e resterà comprensibilmente allibita. Eppure, le due donne saranno in preda a molti dubbi, non riuscendo a capire quale strada seguire: Quinn ha davvero minacciato Liam o hanno frainteso? Con questo timore, le due sorelle Logan decideranno di attendere ancora prima di informare Eric del possibile rischio da lui corso. Nel frattempo, penseranno di tenere sotto controllo la gioielliera, sperando che non commetta un nuovo passo falso. Solo in tal caso, loro saranno pronte ad agire...

