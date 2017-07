Ben Affleck e Lindsay Shookus

Ben Affleck e Lindsay Shookus stanno insieme. La coppia esce allo scoperto e conferma la nuova relazione

Ben Affleck e Lindsay Shookus si candidano ad essere la nuova coppia dell'estate. A confermare la storia tra i due, una serie di scatti che li ritraggono insieme a Brentwood. L’attore e la produttrice del Saturday Night Live sono stati avvistati per strada, dopo la cena in un ristorante italiano. Si dice che la storia abbia avuto inizio nel 2013. Ricordiamo che a quel tempo entrambi erano ancora sposati. Lui con la Garner lei con il collega Kevin Miller. Si intuisce anche il motivo dell'aver ritardato la loro prima uscita pubblica. L’attore e l’ex hanno voluto dare ai figli il tempo di abituarsi alla separazione dei genitori. Quello che sembrava un riavvicinamento tra Ben Affleck e l'ex moglie, oggi va letto in chiave diversa. Le giornate insieme, le vacanze, la convivenza sotto lo stesso tetto nonostante il tradimento, ora ufficializzato dalle foto.

Indiscrezioni interessanti arrivano anche dal portale people.com: "I due hanno iniziato una relazione nel 2013, due anni prima che Affleck e Jennifer Garner annunciassero la separazione. Shookus era ancora con il marito Kevin Miller ai tempi". Sembra essere quindi confermata la voce che vogliono i due insieme già da un po' di tempo. Al di là di quale sia la verità i due appaiono davvero felici insieme. Resta l'amarezza della Graner per il probabile tradimento.

