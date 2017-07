CHERRY SEASON ANTICIPAZIONI/ Ayaz si trasforma in eroe e salva la sua Oyku (puntata 11 luglio)

Cherry Season

DOPPIO RAPIMENTO PER OYKU E AYAZ

Giungerà finalmente l'ora dei chiarimenti nella puntata di Cherry Season di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Per arrivare al momento decisivo, però, Oyku e Ayaz saranno chiamati ad una nuova situazione potenzialmente complicata. Dopo la piacevole serata trascorsa al luna park, la giovane stilista verrà rapita da due malviventi che penseranno che lei sia la fidanzata di Mete. Per questo la ricondurranno in un nascondiglio che, a distanza di poco tempo, verrà scoperto da Ayaz, sulle tracce della donna che ama.

Il gesto del suo eroe, che si presenterà davanti ai rapitori senza nessuna paura, basterà per convincere Oyku di quanto i suoi sentimenti non siano affatto cambiati. Anche Ayaz verrà rapito e ne conseguirà una scena a tratti ridicola, durante la quale per la prima volta ammetterà in parte le ragioni che lo hanno spinto a porre fine alla sua storia d'amore. Si tratterà però solo di uno stratagemma per creare confusione tra i malviventi che, perderanno il controllo, permettendo la fuga della coppia. Quanto accaduto basterà per far capire alla protagonista della soap turca che nulla è cambiato: per questo, in accordo con le sue amiche, deciderà di organizzare un secondo rapimento per obbligare Ayaz a confessare le vere motivazioni delle sue recenti inspiegabili azioni. Questa volta raggiungerà il suo obiettivo?

© Riproduzione Riservata.