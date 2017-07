CHIARA GALIAZZO / Con ''Fermo immagine'' cavalca il palco della kermesse musicale (Wind Summer Festival)

Chiara Galiazzo sale sul palco di Roma al Wind Summer Festival (Lapresse)

CHIARA GALIAZZO, LA CANTANTE PARTECIPA ALLA SERATA SU CANALE 5 (WIND SUMMER FESTIVAL, 11 LUGLIO 2017) - Nella ricca passerella di stelle del mondo della musica dei Wind Summer Festival, c'è spazio anche per il talento di Chiara Galiazzo. La cantante veneta, resa celebre dalla vittoria a ''X Factor'' 2012, è stata assieme a Lorenzo Fragola una delle poche cantanti delle ultime edizioni del talent show musicale di Sky ad aver aggredito con successo il mercato discografico. Una scalata al successo che ha avuto un prezzo per Chiara, che solo ultimamente ha parlato delle difficoltà che i risultati ottenuti forse troppo velocemente hanno portato al suo modo di vivere. La cantante padovana ha anche affermato di aver affrontato la psicanalisi negli ultimi cinque anni, per riuscire a gestire uno stress che si era fatto a tratti insostenibile. Chiara ha cambiato modo di vivere, ha deciso di mettersi a dieta e di cambiare in maniera radicale alimentazione, dando un taglio ad alcol, latticini, carne e anche alle sigarette. Un nuovo equilibrio che l'ha aiutata a sfornare il suo terzo album di inediti, uscito proprio nella parte finale del 2017 ed intitolato ''Nessun posto è casa mia''.

CHIARA GALIAZZO, I SUOI SUCCESSI - A dispetto del titolo, un album che in realtà simboleggia una rinascita per Chiara Galiazzo, maggiormente serena anche nell'affrontare una ribalta come quella sanremese che l'aveva vista protagonista diverse volte negli ultimi anni. A Sanremo 2017 Chiara ha partecipato con la title track del suo album, per l'appunto ''Nessun posto è casa mia'', classidicandosi al quattordicesimo posto ma ottenendo un buon riscontro dalla critica. Chiara Galiazzo era già stata presente nel 2013 al Festival della Canzone Italiana con il brano ''Il futuro che sarà'' e nel 2015 con il pezzo ''Straordinario''. Una ribalta che la cantante veneta ha affrontato con la consueta grinta che la contraddistingue, ma che forse ha alimentato quelle aspettative e quello stress che la stessa Chiara ha raccontanto di aver combattuto recentemente. Va infatti ricordato come sia stato folgorante l'inizio di carriera di Chiara Galiazzo, che subito dopo il successo a ''X Factor'' ha fatto irruzione nel mercato discografico in un duetto con la star internazionale Mika e con una reinterpretazione del classico ''Over the Rainbow'' che è stata a lungo anche la colonna sonora di un principale spot della Tim, compagnia della quale Chiara è stata testimonial per oltre un anno. Un quadro che ha portato all'uscita del primo album ''Un posto nel mondo'' e successivamente al secondo lavoro ''Un giorno di sole''. E il titolo dell'ultimo album ''Nessun posto è casa mia'' sembra portare un'evidente contrapposizione, almeno nelle idee e nel concept, con i primi due. Un messaggio apparentemente più cupo, che invece ha messo in evidenza una Chiara più matura e maggiormente consapevole dei propri mezzi.

CHIARA GALIAZZO, CANTA ''FERMO IMMAGINE'' - In questa estate 2017 Chiara Galiazzo è presente nell'airplay radiofonico con il brano ''Fermo Immagine'', che sicuramente farà parte della performance della cantante in occasione dei Wind Music Festival: un modo per presentare anche sui palchi di tutta Italia la nuova Chiara, che resta comunque una delle artiste maggiormente apprezzate a livello nazionale, anche grazie ai numerosi duetti che l'hanno vista affiancare molto spesso artisti di primo livello del panorama musicale italiano: il più recente è stato Giuliano Palma, nella versione di ''Don't Go Breaking My Heart''.

