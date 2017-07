ELISA/ In attesa del tour per celebrare i 20 anni di carriera canta sul palco romano (Wind Summer Festival)

Elisa stasera su Canale 5 al Wind Summer festival

ELISA, LA CANTANTE PARTECIPA ALLA SERATA MUSICALE SU CANALE 5 (WIND SUMMER FESTIVAL, 11 LUGLIO 2017) - Elisa sarà ospite questa sera al Wind Summer Festival su Canale 5. Programma musicale condotto da Alessia Marcuzzi affiancata da Daniele Battaglia e Nicolò De Devitiis. Dopo la pausa estiva sarà impegnata in un Tour di 3 date all'Arena di Verona per festeggiare i suoi 20 anni di carriera. Inoltre ci sarà una "data 0" il 9 Settembre 2017 al Modignani Forum di Livorno. Il Tour dal titolo Together we are, sarà in 3 stili: prima serata rock, seconda Acustica-gospel (con un coro gospel di 15 elementi e 35 voci biance), terzo e quarto orchestrale (orchestra internazionale di 40 elementi). Durante le serata tantissimi saranno gli ospiti-amici che Elisa ha desiderato con sè sul palco per festeggiare la sua carriera. Colleghi con la quale ha condiviso emozioni, ricordi e musica. Gli ospiti già confermati sono: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Emma, Francesco De Gregori, Ornella Vanoni, Gianna Nannini, Luca Carbone, Mario Biondi e Francesco Renga. Ma sicuramente ci saranno altri ospiti a sorpresa. Inoltre la cantante ha annunciato che durante il concerto canterà il nuovo singolo Twenty Years che anticiperà l'uscita del suo decimo album.

ELISA, IL TUOR CHE CELEBRA I SUOI 20 ANNI DI CARRIERA - In una recente intervista la cantante a proposito del suo Tour "Togheter We Are" ha dichiarato: "Lo spirito con cui volevo affrontare questi concerti è che volevo condividere con la gente un po' di festa. Non voglio celebrare solo me stessa e la mia musica ma anche ciò che la ha influenzata e quello che mi ha spinto a scriverla.''

ELISA, LA CARRIERA - Elisa Toffoli è nata il 19 Dicembre 1977 a Trieste. Il suo primo album dal titolo "Pipes e Flowers" lo incide a 19 anni, ma per essere notata e cavalcare il successo deve attendere i 23 anni e la partecipazione al Festival di Sanremo 2001 con il brano "Luce (Tramonti a nord est)". Da quel momento per Elisa inizia la scalata del successo nel panorama italiano ed internazionale. Gli album della cantante sono tutti in inglese, fino a Heart (2009), dove sono presenti alcuni brani in italiano, grazie alla collaborazione con Giuliano Sangiorgi. La svolta arriva nel 2013 con il primo album interamente in italiano "L'anima vola", con la quale ottiene 2 dischi di platino. I singoli estratti da esso sono Pagina Bianca, L'anima vola, Ecco che, A modo Tuo. Elisa in alcune interviste ha dichiarato che la sua scelta di cantare in inglese è dovuta al fatto che era una lingua più musicale, inoltre era la lingua dei suoi idoli. Ancora oggi molti brani di Elisa sono in inglese, ma dal 2005 numerosi sono anche quelli in italiano. Durante i suoi anni di carriera ha collaborato con molti artisti come: Andrea Bocelli, Luca Carboni, Francesco Renga, Fabi Fibra, Carmen Consoli, Irene Grandi e molti altri. Per quanto riguarda la sua vita privata Elisa è sempre stata molto riservata, ciò che si conosce è perche lo racconta. Abbandonata dal padre quando era ancora piccola, oggi è una donna forte e sposata dal 2015 con il chitarrista della sua band Andrea Rigonat. La coppia già prima del matrimonio ha avuto 2 figli: Emma Cecil (8 anni) e Sebastian (4 anni).

