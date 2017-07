ERMAL META/ Atteso con il suo nuovo singolo "Ragazza paradiso" (Wind Summer Festival 2017)

Ermal Meta a Wind Summer Festival

ERMAL META, GLI ESORDI (WIND SUMMER FESTIVAL 2017)

Ermal Meta sarà uno dei volti più attesi nella nuova puntata del Wind Summer Festival, in onda questa sera, martedì 11 luglio 2017 in prima serata su Canale 5. Il cantautore di origine albanese viene da un'annata molto importante, in cui il suo album ''Vietato morire'' lo ha consacrato di fronte a un vastissimo pubblico, e non solo davanti a una critica che pure lo ha acclamato sin dai primi passi mossi nel mondo della musica. Nasce in quella che oggi viene comunemente definita ''scena indie'', grazie ad un gruppo, ''La fame di Camilla'', che ha saputo farsi rispettare nel corso della sua esperienza. Ma è da solista che l'autore albanese ha saputo costruire i successi maggiori. Sin dai tempi in cui era il leader de ''La fame di Camilla'', l'attività della band non gli ha impedito di lavorare in maniera prolifica come autore per alcuni degli artisti di maggior spicco nella scena italiana. Ha scritto canzoni per Emma Marrone, Chiara Galiazzo, Francesca Michielin, Francesco Renga, Francesco Sarcina, Patty Pravo, Marco Mengoni, Lorenzo Fragola e Giusy Ferreri solo per citarne alcuni.

ERMAL META, IL SUCCESSO DEL BRANO ''VIETATO MORIRE''

Un vero e proprio esercito del talento che si è affidato alle qualità metriche e alle finissime abilità di paroliere di un ragazzo che, nel 2016, ha prodotto il suo primo album da solista, intitolato ''Umano'', e nel 2017 con ''Vietato morire'', un successo anche al Festival di Sanremo dove ha ottenuto la terza posizione, ha vissuto la sua vera e propria consacrazione. Tanto che su di lui si sono postati anche gli occhi di Maria De Filippi che l'ha voluto tra i giudici del suo talent show ''Amici'', anche quest'anno di grandissimo successo. Quella sanremese è stata comunque nel corso degli anni una presenza abituale per Ermal Meta, che già nel 2006 aveva partecipato alla sezione Giovani con un gruppo sperimentale, gli ''Ameba 4'', con i quali aveva lavorato come chitarrista prima ancora di lanciare ''La fame di Camilla''. Band che ha avuto decisamente più successo e che ha partecipato a sua volta nel 2010 tra le Nuove Proposte sanremesi. Un battesimo del fuoco che Ermal Meta ha vissuto al Festival della Canzone Italiana anche da solista, partecipando nel 2016 con il brano ''Odio le favole'' e poi centrando come detto il salto tra i grandi nel 2017 con ''Vietato Morire''.

ERMAL META, IL TOUR E IL NUOVO BRANO ''RAGAZZA PARADISO''

In questo 2017, oltre alla presenza ai Wind Summer Festival, sicuramente un altro riconoscimento importante per l'artista italo-albanese, Ermal Meta è anche protagonista del ''Vietato Morire Tour'' nei teatri e negli auditorium di tutta Italia, concerti nei quali si sta sbizzarrendo nel reinterpretare alcuni successi scritti per altri grandi artisti, oltre a proporre ovviamente dal vivo le canzoni dell'ultimo album. D'altronde sono i numeri a dire che ''Vietato Morire'' è stato l'album della consacrazione definitiva per l’artista, che si è tolto la soddisfazione, a due sole settimane dalla partecipazione a Sanremo, di vedere il suo lavoro issarsi in testa alle classifiche di vendita in Italia. Un riconoscimento importante ma i successi non sono certo finiti, con Ermal Meta presente nell'airplay radiofonico di queste settimane d'estate con il singolo 'Ragazza Paradiso' e che potrà raccogliere altri applausi, in tv in prima serata su Canale 5 questa sera, sul palco del Wind Summer Festival.

