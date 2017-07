Elisa Isoardi tradisce Matteo Salvini?/ La conduttrice beccata a baciare un altro a Ibiza!

Elisa Isoardi bacia un altro

Elisa Isoardi tradisce Matteo Salvini? La nota conduttrice beccata a baciare un altro a Ibiza: lui è l'avvocato Matteo Placidi

Scoppia una vera bomba estiva riguardo il gossip. Sul nuovo numero di Chi, in edicola domani, campeggia in prima pagina il bacio di Elisa Isoardi che ad Ibiza bacia un avvocato romano. E Matteo Salvini? Due le strade: quella del tradimento oppure di una storia già finita. La conduttrice Rai Elisa Isoardi, fidanzata da un anno e mezzo con il leader della Lega Matteo Salvini bacia appassionatamente un affascinante uomo in quel di Ibiza. Si tratta di Matteo Placidi, avvocato ben inserito nelle notti calde dell'isola. Eppure fino a pochi giorni fa la conduttrice pubblicava sui social foto e dediche per il suo compagno insieme al quale era andata al concerto di Vasco Rossi a Modena. E solo due giorni la presentatrice Rai scriveva, attraverso Instagram, postando una foto davanti al mare. «Miss you #loveyou», «Mi manchi #tiamo». Se poi facciamo un passo indietro, ricordiamo che per la coppia si parlava addirittura di matrimonio, tanto che in un'intervista al settimanale Oggi la Isoardi dichiarava: “Le nozze arriveranno quando sarà il momento giusto. Mi sposerei se dovessimo aspettare un figlio. Ecco, il momento giusto potrebbe essere l’attesa di un erede. Ho 34 anni e la voglia di un figlio è quanto di più naturale esista. Io ho sempre dato la priorità al mio lavoro, alla mia carriera. Ma quando trovi la persona giusta la tua vita si colora di altre emozioni e di altre aspettative. E la costruzione di una famiglia è di solito il progetto per eccellenza delle coppie innamorate”.

Intanto la Meloni commenta in questo modo l'eventuale apertura di Matteo Salvini al M5S: "Trovo abbastanza limitativo, a fronte di un centrodestra maggioritario, che Matteo si faccia sbattere la porta in faccia da Di Maio. Ricordo al leader del Carroccio che circa un mese fa il M5S è stato il partito più accanito nel votare contro la proposta di FdI che impegnava lo Stato a non spendere per un immigrato più di quanto si investe per un pensionato sociale". Si può dire che il leader della Lega Nord non stia vivendo un grande momento.

