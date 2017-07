Elodie di Patrizi/ La relazione con Lele di Uomini e Donne va a gonfie vele (Wind Summer Festival 2017)

Wind Summer Festival 2017, Elodie Di Patrizi

ELODIE DI PATRIZI, LA CANTANTE PARTECIPA ALLA SERATA MUSICALE SU CANALE 5: LA SUA VITA PRIVATA (WIND SUMMER FESTIVAL)

Elodie Di Patrizi è tra i protagonisti del Wind Summer Festival 2017. Nella prima settimana di luglio è alle prese con l'uscita del suo ultimo singolo dal titolo Verrà da sé ennesimo brano estratto dall'album Tutta colpa mia. Il testo di Verrà da se è stato scritto da Emma Marrone, grande amica e vero e proprio mentore artistico di Elodie, in collaborazione con Luca Mattioni e Mario Cianchi. Il videoclip ufficiale del brano, rilasciato il 29 aprile 2017, è stato diretto da Gaetano Morbioli. Il brano è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei numerosissimi fan della cantante. In una recente intervista rilasciata al settimanale Grazia, Elodie di Patrizi ha parlato del suo amore con Lele e dei preparativi di un nuovo progetto musicale e lavorativo. Dal 14 al 18 luglio prenderà parte a Collisioni, un festival musicale molto prestigioso al quale prenderanno parte grandi artisti come Max Gazzè, Robbie Williams e Carmen Consoli. Ha inoltre parlato della sua meravigliosa storia d'amore che la lega a Lele, anche lui ex concorrente di Amici. La loro relazione, nata tra i banchi della scuola più famosa d'Italia, prosegue a gonfie vele. Elodie ha parlato dunque di un momento della sua vita davvero felice è sereno, sia da un punto di vista lavorativo che sentimentale. Nel prossimo futuro il suo obiettivo è quello di iniziare a scrivere brani per se stessa, intraprendendo così una carriera da cantautrice. Ha inoltre in programma di abbandonare il suo look caratterizzato da capelli corti e rosa.

LA CARRIERA DI ELODIE DI PATRIZI

- Elodie Di Patrizi, tra i protagonisti stasera del Wind Summer Festival 2017, è nata nel maggio del 1990 a Roma. L'evento si è tenuto a giugno proprio nella città natale dell'artista a Piazza del Popolo. Durante la quindicesima edizione di Amici si è classificata al secondo posto riscuotendo grandissimo successo. I suoi due brani di maggior successo, Un'altra vita e Tutta colpa mia, si sono aggiudicati il Disco d'Oro. Nell'ultimo anno ha preso parte alle riprese del film di Federico Moccia dal titolo Non c'è kampo. Nell'ultima edizione del Festival di Sanremo 2017 ha raggiunto un ottimo successo con ''Tutta colpa mia'' scritta da Emma Marrone con Oscar Angiuli, Giovanni Pollex e Francesco Ciaciola posizionandosi ottava. Sicuramente per lei è previsto per un grande futuro da protagonista.

© Riproduzione Riservata.