FIORELLA MANNOIA/ Porta sul palco romano il suo inno alla vita: Che si benedetta (Wind Summer Festival 2017)

Fiorella Mannoia al Wind Summer Festival 2017

FIORELLA MANNOIA, LA CANTANTE PORTA SUL PALCO IL BRANO "CHE SIA BENEDETTA" (WIND SUMMER FESTIVAL 2017)

Ci sarà anche Fiorella Mannoia tra i superospiti del Wind Summer Festival, in onda questa sera, martedì 11 luglio 2017 su Canale 5. Un'artista per la quale sarebbe inappropriato parlare di seconda giovinezza artistica, visto che la stella che l'ha portata a brillare ormai da decenni sulla scena musicale italiana non ha davvero mai smesso di brillare, né si è mai affievolita col tempo. Sicuramente la partecipazione al Festival di Sanremo 2017 ha giovato molto a Fiorella Mannoia per restare sulla cresta dell'onda anche quest'anno. Il brano ''Che sia benedetta'', un inno alla vita considerato da molti una vera poesia, una preghiera laica, si è giocato in un appassionante testa a testa la vittoria del Festival della Canzone Italiana con Francesco Gabbani, che con il suo ''Occidentali's Karma'' ha probabilmente azzeccato il tormentone non solo dell'anno, ma sicuramente dell'ultimo lustro. Il brano di Fiorella è diventato comunque rapidamente uno dei più trasmessi, soprattutto nelle emittenti radiofoniche specializzate in musica italiana.

I SUCCESSI DI FORELLA MANNOIA, DAGLI ANNI NOVANTA AD OGGI

Dire che Fiorella Mannoia è di casa a Sanremo è praticamente un eufemismo, visto che buona parte dei più grandi successi della cantautrice romana sono passati per il palco dell'Ariston. E' successo così nel 1981 quando nella Città dei Fiori la Mannoia ha presentato un vero e proprio classico, ''Caffè Nero Bollente'', nel 1984 quando ha presentato l'intensissima ''Come si cambia'', che resta un suo cavallo di battaglia ancora dopo oltre trent'anni. Ma la canzone che probabilmente viene considerata la più rappresentativa e riuscita nella pur vastissima discografia di Fiorella Mannoia è ''Quello che le donne non dicono'', datata 1987 e divenuta un classico, riproposta spessissimo in film, spot pubblicitari, cover e momento sempre trionfale durante le esibizioni live della Mannoia. All'inizio degli anni Novanta il sodalizio con Ivano Fossati ha prodotto successi altrettanto celebrati soprattutto nell'airplay radiofonico, che Fiorella Mannoia ha saputo dominare nel corso di tre decadi.

Pezzi come ''Il cielo d'Irlanda'' e ''I treni a vapore'' sono diventati dei veri e propri classici. Inaspettatamente, sarà anche una canzone di Vasco Rossi a diventare un vero cavallo di battaglia per Fiorella Mannoia, soprattutto in occasione dei concerti: si tratta di ''Sally'', canzone che il Blasco ha presentato nel suo album ''Nessun pericolo... per te'' cantata da lui stesso, ma che la Mannoia ha saputo reinterpetare magistralmente, dando il giusto tocco femminile alla storia di una donna delusa dalla vita, ma non ancora sconfitta.

Dall'inizio degli anni Duemila, sono state le collaborazioni con altri grandi artisti a contraddistinguere la parte più recente della carriera di Fiorella Mannoia. Da Ligabue a Lucio Dalla, da Loredana Berté ai progetti in favore della ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo, Fiorella Mannoia si è saputa reinventare mille volte come è sempre accaduto nel corso della sua carriera. Fino al suo ultimissimo album di inediti, intitolato ''Combattente'' e che nel 2017 ha trovato la consacrazione con ''Che sia benedetta'', poi aggiunta in una riedizione dell'album. Pezzo che sarà sicuramente proposto sul palco dei Wind Summer Festival, che celebrano i più grandi successi musicali dell'anno, con Fiorella Mannoia, da vera 'Combattente', meritatamente in prima linea.

