FRANCESCO GABBANI/ Il cantante farà divertire con la sua musica e i suoi balli? (Wind Summer Festival 2017)

Sul palco del Wind Summer Festival, in onda in prima serata su Canale 5 martedì 11 luglio 2017, lui non poteva proprio mancare, da dominatore della scena musicale dell'anno in corso. Stiamo parlando di Francesco Gabbani, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo e soprattutto autore di un brano che ha rappresentato un tormentone come probabilmente in Italia non se ne sentivano da anni, ovvero ''Occidentali's Karma''. Per il giovane cantautore fiorentino, il pezzo che gli ha permesso di sbancare il Festival della Canzone Italiana ha rappresentato in realtà una doppietta sul palco dell'Ariston, visto che un anno prima Gabbani era riuscito a trionfare nella sezione Nuove Proposte con un altro pezzo altrettanto orecchiabile, ''Amen'', che aveva infatti avuto un grande successo nell'airplay radiofonico.

Quella di ''Occidentali's Karma'' è stata però una vera e propria valanga, con il pezzo passato in tutte le salse da ogni network radiofonico e televisivo tanto da farlo arrivare con i galloni di favoriti assoluto all'appuntamento dell'Eurovision, la Champions League della musica internazionale. Vittoria sfuggita tra le polemiche, di certo non quelle di Francesco che si è divertito a far ballare tutta Europa.

Questo anche grazie all'ausilio della trovata scenica che aveva entusiasmato Sanremo, il ballerino dentro il costume da scimmione che rappresentava il protagonista della canzone, l'uomo mai abbastanza evoluto. ''Occidentali's Karma'' è stato l'apripista ideale per il nuovo album in studio, il terzo, di Francesco Gabbani, ''Magellano''. Testi ficcanti, giochi di parole e grande cultura e varietà lessicale, oltre a ritmi a metà tra pop, rock e cantautorato decisamente coinvolgenti grazie ad un perfetto uso dell'elettronica, sono il biglietto da visita dell'album che è stato a sua volta un grande successo.

IL NUOVO ALBUM

''Magellano'' è arrivato un solo anno dopo ''Eternamente ora'', secondo album di Francesco Gabbani uscito nel 2016. Un lavoro coinvolgente che aveva avuto il singolo ''Amen'' come trascinatore, ma ''Magellano'' sembra avere molti assi in più nella manica, a partire dal singolo con il quale Francesco Gabbani ha aggredito questa estate 2017, intitolato ''Tra le granite e le granate'', un'altra sferzante critica di usi e costumi degli italiani nel periodo più caldo dell'anno. Sicuramente è un autore capace di spiazzare con i suoi testi, apparentemente semplici e pensati per far ballare, ma in realtà in grado di racchiudere una quantità enorme di citazioni e riferimenti, tanto che in molti si sono sbizzarriti per trovarli tutti. Il caso di ''Occidentali's Karma'' è stato lampante, con il brano che inizialmente è stato bollato da qualcuno come nonsense, quando racchiudeva anche parti complesse di filosofia e antropologia culturale, su tutti il riferimento a ''La scimmia nuda'', l'opera dello zoologo Desmond Morris. Insomma, ballare riuscendo anche a far pensare: una formula che nella storia della musica italiana è riuscita a pochissimi, ma quando si è arrivati a questo connubio il successo è stato sempre enorme e duraturo. Francesco Gabbani proverà a proseguire in questa tradizione e farà sicuramente muovere tutto il pubblico del Wind Summer Festival, in onda questa sera.

