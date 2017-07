Federica Carta/ Dopo Amici la sfida coi grandi (Wind Summer Festival 2017)

Wind Summer Festival, Federica Carta

Federica Carta è tra i protagonisti più attesi della serata del Wind Summer Festival, evento che è andato in scena lo scorso giugno in Piazza del Popolo a Roma e che sarà protagonista nuovamente su Canale 5 in questo caldo luglio. Andiamo a scoprire alcune curiosità proprio su Federica Carta. Il suo nome è probabilmente legato a quello di Riccardo Marcuzzo, un altro dei concorrenti del celebre talent show: pare che i media, i fans e perfino la famiglia ipotizzassero una storia d'amore tra i due, prontamente smentita da entrambi. Infatti, Federica Carta è stata legata a Lucas Bicego, conosciuto durante i casting di Amici. Per concludere, crediamo che la ragazza sia dotata di grande iniziativa e voglia di fare, siamo certi che il suo percorso professionale sarà ricco di soddisfazioni e di successi.

Federica Carta, tra gli artisti presenti al Wind Summer Festival 2017, si è classificata terza nella sedicesima edizione di Amici. Appassionata di musica sin dalla tenera età, ha studiato canto a partire dai nove anni. Nata a Roma, è da sempre appassionata di pop e soul, è proprio a questi due generi cui il suo stile si riflette. I suoi punti cardine, i suoi punti di riferimento sono artisti del calibro di Alicia Keys e Paolo Nutini. Una volta entrata nella Squadra Blu capitanata da Elisa, la ragazza ha potuto coronare il suo sogno proprio nelle ultime fasi del programma: pubblicare il suo primo album. L'album si intitola Federica, si tratta di un album omonimo, prodotto da Universal Music Italia. Tra le sue hit più famose, citiamo sicuramente Forte e Chiaro, Dopotutto e Attraversando gli anni, il suo primo album si compone di circa nove hits. Si è instaurato un legame speciale con Elisa, la sua coach, che ha avuto modo di partecipare alla realizzazione del suo primo album solista. Federica ha colpito sia i professori che il pubblico da casa grazie alla sua voce melodiosa, nonché il suo carattere dolce che ha fatto breccia nel cuore delle persone.

