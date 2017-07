Ruben e Francesca, Temptation Island

Francesca e Ruben, Temptation Island 2017, lei fa retromarcia tornerà dal suo pollo?

Lo abbiamo sperato per due settimane e finalmente il momento che tutti sognavamo è arrivato: Ruben si sveglia e Francesca fa retromarcia. Questo è il risultato della terza puntata di Temptation Island 2017 andata in onda ieri sera e che ha fatto andare in fibrillazione il popolo della rete. I mem non sono mancati ma, soprattutto, non sono mancati gli applausi quando il giovane ha deciso di cambiare tutto e farsi aiutare dai suoi colleghi fidanzati. Qualcuno ha curato il look, altri il modo di fare, altri ancora il fisico rischiando di farlo collassare, ma alla fine è stato Filippo a fare tutti felici portando una single arrivata proprio per lui direttamente dal mare. Francesca è andata subito in crisi facendo un lungo monologo e rischiando di offendere nuovamente il suo pollo, ma alla fine, tutto lascia pensare che presto ne vedremo delle belle.

Mentre Ruben continuerà a conoscere la bella corteggiatrice arrivata per lui, Francesca darà di matto fino a che non chiederà un confronto con lui per sistemare e risolvere la questione. La bella fidanzata si è accorta di aver esagerato e anche di essere fredda e calcolatrice ma è pronta a cambiare e usare il cuore. Nei giorni scorsi si è parlato spesso di un matrimonio in chiusura di Temptation Island, che siano proprio Ruben e Francesca i fortunati a dirsi sì in tv? Lo scopriremo solo al prossimo falò sperando solo che Ruben ci arrivi preparato e non molli al suo primo sguardo.

