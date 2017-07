GIUSY FERRERI/ La neo mamma sul palco con Girotondo (Wind Summer Festival 2017)

Giusy Ferreri al Wind Summer Festival 2017

GIUSY FERRERI, LA CANTANTE PARTECIPA ALLA SERATA MUSICALE SU CANALE 5 (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) -

Ci sarà anche Giusy Ferreri a presenziare al Wind Summer Festival, festa della musica questa sera, martedì 11 luglio 2017 su Canale 5. Un'artista che ha saputo crescere notevolmente nel corso degli ultimi anni, da quando partì dopo l'esperienza a X Factor, nella prima edizione del popolare talent show che si svolse nel 2008. Non si aggiudicò la vittoria finale dello show, che andò ad appannaggio degli Aram Quartet, ma riuscì sicuramente ad affermarsi come concorrente più popolare grazie al brano ''Non ti scordar mai di me'', che la consacrò come una sorta di Amy Winehouse italiana, grazie alle atmosfere soul e a una voce graffiante e particolare.

LA CARRIERA di GIUSY FERRERI -

Non per niente, ''Non ti scordar mai di me'' fu il brano che ottenne il maggior successo nell'airplay radiofonico da quelli usciti da X Factor, e rimase tale anche nelle seguenti dieci edizioni dello spettacolo. Tanto da restare per tre mesi in testa alla classifica di vendite dei singoli in Italia: un risultato eccezionale che ha portato Giusy Ferreri a produrre il suo primo album, Gaetana, che è stato a sua volta un autentico successo.

Con ''Non ti scordar mai di me'' ha preso il via il sodalizio artistico di Giusy Ferreri con Tiziano Ferro, che lavorerà in altre occasioni con lei come autore e come compositore delle musiche. Gaetana alla fine sarà un album sette volte disco di platina e sfiorerà le cinquecentomila copie vendute, risultato eccezionale per un'artista uscita da un talent. Da lì la carriera di Giusy Ferreri ha preso definitivamente il via, e a fine 2009 è uscito anche il suo secondo album di inediti, ''Fotografie'', lanciato dalla cover di un pezzo di uno degli artisti più amati in assoluto della cantante nata a Palermo ma cresciuta in provincia di Milano: ovvero, Rino Gaetano con la sua ''Il cielo è sempre più blu''. Anche 'Fotografie' ha rappresentato un successo in crescendo, tanto che il 2011 è stato l'anno della prima apparizione sanremese di Giusy Ferreri, che ha fatto il suo esordio sul palco dell'Ariston con il brano ''Il mare immenso'', scritto per lei dall'apprezzato cantautore Bungaro.

LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DI SANREMO - Al Festival della Canzone Italiana Giusy Ferreri tornerà altre due volte, dopo essersi classificata al decimo posto nel 2011 con ''Il mare immenso''. Nel 2014, ottenendo la nona posizione con ''Ti porto a cena con me'', e nel 2017, nell'edizione svoltasi nello scorso mese di febbraio, quando con ''Fa talmente male'' non è riuscita però a piazzarsi tra le canzoni finaliste. Un risultato deludente, ma il brano ha avuto una buona accoglienza in radio così come il suo ultimo album di inediti uscito proprio quest'anno, ''Girotondo''.

D'altronde Giusy Ferreri nel periodo estivo è ormai abituata a dominare la scena, visto che in coppia con Baby K nel 2015 ha prodotto il singolo ''Roma-Bangkok'' che ha letteralmente trionfato, diventando la canzone più amata, ballata e cantata dell'estate e anche di quella successiva, caso abbastanza unico. Ora con ''Girotondo'' Giusy Ferreri sta riuscendo ad essere presente nei passaggi radiofonici con ottima continuità grazie al singolo estratto da quello che è il suo quinto album di inediti (dopo ''Fotografie'' erano seguiti ''Il mio universo'' e ''L'attesa''), ovvero ''Partiti adesso'', ma in questo 2017 la cantante sta affrontando la sua sfida più bella fuori dal palco: la maternità, visto che tra poco diventerà mamma per la prima volta.

