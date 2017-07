GRAND HOTEL EXCELSIOR/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano (oggi, 11 luglio 2017)

Grand Hotel Excelsior

GRAND HOTEL EXCELSIOR, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 11 LUGLIO 2017: IL CAST - Grand Holte Excelsior, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 11 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia realizzata in Italia nel 1982 e prodotta da Mario e Vittorio Cecchi Gori per la regia di Castellano e Pipolo che si sono anche occupati della stesura del soggetto e dell’adattamento della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti molteplici volti noti dello spettacolo italiano come Adriano Celentano, Enrico Montesano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono e Eleonora Giorgi. Si tratta di un film in cui le vicende dei vari protagonisti si vanno ad intrecciare all’interno di una sfarzosa struttura alberghiera. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

GRAND HOTEL EXCELSIOR, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 11 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film narra le vicende che si sviluppano all’interno del Grand Hotel Excelsior, una sorta di intreccia di vite in cui a fare da cornire è il noto albergo che si appresta a festeggiare i cinquanta anni dall’apertura. Viene perciò narrata la storia del direttore dell’albergo, un certo Taddeus (Adriano Celentano) che è molto esigente con tutto con lo staff del Grand Hotel Excelsior ma che spesso si ritrova anche ad essere coinvolto in alcune vicende amorose. Specialmente quelle che riguardano la signorina Ilde Vivaldi (Eleonora Giorgi) cliente assidua dell’hotel che sembra struggersi d’amore per un uomo misterioso.

Taddeus crede si tratti del playboy del Grand Hotel Excelsior ma sono dopo un po’ di tempo prenderà coscienza che la signorina Vivaldi è innamorata proprio di lui e che anche lui la ama. Vi è poi la storia di Egisto Costanzi (Enrtico Montesano) che lavora come cameriere dell’albergo e che non orgoglioso del suo lavoro decide di far credere a sua figlia che studia in un collegio in Svizzera di essere un importante e ricco uomo d’affari. Quando però Adelina (Daniela Introini) torna a casa il suo segreto rischia di venir a galla, con una serie di stratagemmi Egisto riuscirà a nascondere ancora il suo lavoro alla figlia, anche se quest’ultima fa capire al padre di essere sempre e comunque orgogliosa di lui.

Un giorno poi arriva come cliente al Grand Hotel Excelsior anche il noto pugile Pericle Coccia (Carlo Verdone) che sta preparandosi per un importante incontro con il più forte pugile di tutti i tempi, Bruno Bertoni. Qui però Pericle si innamora di una cameriera Maria e perdendo l’incontro contro Bertoni capirà di non voler fare più il pugilato. Così sposerà Maria e troverà lavoro come facchino all’interno del Grand Hotel Excelsior. Viene infine raccontata la storia di Nicolino, il mago di Segrate (Diego Abatantuono) il quale sembra riuscire a prevedere tutti gli avvenimenti un attimo prima che accadono.

