Giovanni Conversano papà/ È nato Enea, figlio dell'ex di Uomini e donne: "un dono di Gesù, ti amiamo"

Giovanni Conversano papà

Giovanni Conversano papà, Giada Pezzaioli ha partorito: è nato Enea! "Un dono di Gesù, ti amiamo"

Grande gioia per Giovanni Conversano: l'ex tronista di Uomini e Donne è diventato papà! "In questi momenti ti passa la vita davanti e capisci quanto è importante il dono che Gesù ci ha fatto! Bisogna proteggerla, custodirla e rispettarla. Enea ti amiamo, benvenuto": è con queste parole scritte sui social che infatti Conversano annuncia a tutti che poche ore fa è nato il suo primogenito Enea, avuto dalla fidanzata Giada Pezzaioli. Una frase quella di Conversano che esprime la sua grande fede e che viene accompagnata sui social dalla foto di un bel fiocco azzurro, dove spicca il nome del suo primogenito. Così com'è stato per l'annuncio della gravidanza di Giada, anche in questo caso è stato Giovanni a farlo sapere per primo. Anche in quel caso, infatti, l'ex tronista ebbe parole davvero commoventi per il futuro nascituro.

Giovanni Conversano infatti scrisse: "Sai amore mio, io e la tua mamma dal primo giorno che ci siamo incontrati abbiamo capito che il nostro sarebbe diventato un amore folle e senza confini e nonostante avessimo entrambi molta paura di non riuscire a proteggere il nostro amore puro e semplice, siamo riusciti a costruirci una corazza molto spessa e nel silenzio delle cose vere abbiamo creato giorno dopo giorno le condizioni per dare spazio al sentimento più bello che ci sia! All'amore. La famiglia è il primo valore che accomuna mamma e papà e devi sapere cuoricino nostro che abbiamo tanto desiderato che tu venissi al mondo e che sei già il dono più bello, più grande, più speciale e meraviglioso che Dio potesse regalarci".

