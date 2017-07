I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN/ Su Tv8 il film con Heath Ledger (oggi, 11 luglio 2017)

Heath Ledger in una scena del film i segreti di Brokeback Mountain su Tv8

I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 11 LUGLIO 2017: IL CAST - I segreti di Brokeback Mountain, il film in onda su Tv8 oggi, 11 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica del 2005 che è stata diretta da Ang Lee (Billy Lynn - Un giorno da eroe, Vita di Pi, La tigre e il dragone) ed interpretata da Heath Ledger (Il cavaliere oscuro, 10 cose che odio di te, Il destino di un cavaliere), Jake Gyllenhaal (Southpaw - L'ultima sfida, Lo sciacallo - Nightcrawler, Donnie Darko) e Anne Hathaway (Pretty princess, Amore e altri rimedi, Les miserables). Il film è tratto dall'omonimo racconto breve di Annie Proulx, l'autrice è nota soprattutto per il suo romanzo Avviso ai naviganti, vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 1997. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 11 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Wyoming, 1963. Jack Twist (Heath Ledger) ed Ennis del Mar (Jake Gyllenhaal) sono due giovani cowboy che vengono ingaggiati per condurre un gregge di pecore in un pascolo di montagna, a Brokeback Mountain. Lì i due rimangono da soli ed isolati da tutto e tutti per diverso tempo. Nonostante il loro carattere sia agli antipodi, i due imparano a conoscersi meglio e la loro nascente amicizia finisce per tramutarsi in amore omosessuale. Finito il lavoro al pascolo i due si separano e continuano a condurre le proprie vite. Sia Jack che Ennis finiscono per sposarsi nei 4 anni successivi, in cui i due non si incontrano nè si sentono più. Un giorno però Jack giunge in visita da Ennis, e fra i due si riaccende la passione. Alma (Michelle Williams), moglie di Ennis, vede i due scambiarsi un bacio, ma non dice nulla a nessuno. I due cominciano a frequentarsi con regolarità, portando avanti clandestinamente la loro relazione. Jack sarebbe disposto a lasciare la famiglia per poter stare stabilmente con Ennis, ma quest'ultimo ha paura delle conseguenze di una pubblica ammissione di omosessualità. Dopo una temporanea separazione, dovuta a motivi di lavoro e non all'interruzione della relazione, Ennis scrive a Jack, ma scopre che l'amante è morto. Parlando con la moglie Laureen (Anne Hathaway) Ennis scopre che Jack è stato ucciso perchè omosessuale, e fra le sue ultime volontà c'era che le sue ceneri venissero sparse a Brokeback Mountain. La famiglia di Jack tuttavia non vuole riconoscere la volontà del deceduto e Ennis dovrà lottare per poter esaudire il sogno del suo amante e dargli un ultimo saluto.

© Riproduzione Riservata.