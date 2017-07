IL RITORNO DI RINGO/ Su Iris il film con Giuliano Gemma (oggi, 11 luglio 2017)

Il ritorno di Ringo

IL RITORNO DI RINGO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 11 LUGLIO 2017: IL CAST -

Il ritorno di Ringo, è il film che andrà in onda su Iris oggi, maredì 11 luglio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere spaghetti western che è stata realizzata nel 1965 da Luciano Ercoli e Alberto Pugliesi con la regia di Duccio Tessari che ne ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura, nel cast sono presenti diversi ottimi interpreti come Giuliano Gemma, Fernando Sancho, Lorella De Luca e George Martin. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL RITORNO DI RINGO, LA TRAMA -

La pellicola è ambientata al termine della guerra di secessione, dove un certo, Montgomery Brown da tutti conosciuto come Ringo (Giuliano Gemma) può finalmente fare il suo ritorno a casa. Qui però prende immediatamente coscienza di come le cose siano cambiate nella sua assenza e quali siano ora effettivamente le conseguenze della guerra di secessione. Alcuni criminali messicani hanno preso pieno potere all’interno della piccola comunità dove vive con moltissime persone che per essersi opposte a lui hanno trovato addirittura la morte. Tra questi anche il padre di Ringo che era un funzionario governativo è stato ucciso proprio per aver cercato di mettere un freno all’avanzata di questi pericolosi criminali. Questa notizia lo distrugge moltissimo, ma per lui le sorprese negative non sono finite.

Infatti viene a sapere che la sua povera moglie pur essendogli stata fedele viene ripetutamente minacciata da uno dei due malviventi che la vorrebbe in sposa pena l’uccisone della loro piccola figlia. Ringo a questo punto decide di dover fare qualcosa, così si camuffa, cambiando colore ai capelli e facendosi crescere una barba folta. Purtroppo però uno dei due banditi decide di essere stanco di attendere di prendere in sposa la moglie di Ringo decide di pagare un militare per far credere a tutti che l’uomo fosse morto in guerra. Tutto ciò da modo al criminale di obbligare la povera moglie di Ringo a prenderlo in sposo.

Ringo non può più attendere, decide allora di agire, così dopo aver chiesto ed ottenuto l’aiuto dello sceriffo della città riesce a far arrestare Esteban e di organizzare uno scontro proprio con il promesso sposo di sua moglie. Esteban tuttavia riesce a liberarsi, così dopo aver ucciso lo sceriffo riesce a mettere in salvo i suoi compagni. Ringo a questo punto non vede altra soluzione che farsi aiutare dall’intera comunità attuando una vera e propria sommossa salvando così sia la città che sua moglie e sua figlia.

