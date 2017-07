INGA LINDSTROM - IL VERO AMORE/ Su Canale 5 il film con Jan Klinge (oggi, 11 luglio 2017)

Inga Lindstrom - Il vero amore

INGA LINDSTROM - IL VERO AMORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 11 LUGLIO 2017: IL CAST - Inga Lindstrom - Il vero amore, è il film che andrà in onda su Canale 5 oggi, martedì 11 luglio 2017 alle ore 16.30. Una pellicola di genere sentimentale che è stata prodotta in Germania nel 2012 il cui soggetto è stato tratto da uno dei celebri racconti della scrittrice Inga Lindstrom con la regia che è stata curata da John Delbridge Nel cast Jan Klinge, Angela Roy e Bernhard Piesk. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INGA LINDSTROM - IL VERO AMORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 11 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La pellicola è ambientata a Stoccolma dove vive e lavora una giovane donna di nome Anna Ekberg (Jana Klinge). Anna è una psicologa ed è stata assunta da una radio locale dove conduce una bellissima trasmissione radiofonica in cui quotidianamente da consigli e dritte sulle vicende amorose e su come comportarsi in alcune circostanze. Anna è molto brava nel suo lavoro tant’è che il suo show radiofonico è molto seguito ed apprezzato, cosa che le da non poche soddisfazioni a livello lavorativo.

Anna è però una donna fortunata anche per quanto riguarda la sfera privata, infatti è fidanzata con un uomo molto desiderato, ritenuto lo scapolo d’oro di Stoccolma. Si tratta infatti di Mark Edvardson, che è il ricco erede di una nota famiglia che ha un cantiere navale di proprietà e che ama infinitamente Anna tanto da volerla al più presto come sua moglie. Mark infatti le ha appena chiesto di sposarlo e Anna è stata un’emozione unica.

La ragazza infatti non solo è sempre stata innamorata dell’amore anche e soprattutto per il suo lavoro, ma ha sempre sognato di costruirsi una famiglia tutta sua, ed essere per sempre felice insieme a suo marito e ai figli che verranno. Anna purtroppo non ha mai potuto vivere in una famiglia felice, in quanto prima è morta sua madre poi il padre Ole l’ha abbandonata per costruirsi una nuova famiglia con un’altra donna dalla quale ha avuto anche una figlia. Proprio questa ragazza arriva all’improvviso nella vita di Anna e la stravolge . Tutto il suo mondo crolla all’improvviso e qualsiasi certezza viene meno anche il matrimonio con Mark. Infatti questa situazione da modo ad Anna di trovare conforto e di avvicinarsi moltissimo al suo migliore amico Henrik (Bernhard Piesk) che è da sempre innamorato di lei.

