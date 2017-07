Il Segreto anticipazioni 11 luglio: Leoncio minaccia la famiglia Santacruz, faranno bene a restare in guardia?

Il Segreto

MATIAS CHIARISCE CON BEATRIZ

La notizia dell'arresto dei fratelli di Matias si allargherà a macchia d'olio oggi a Il Segreto. Il ragazzo ha fatto la cosa giusta, anche grazie all'intervento di Hernando, ma continuerà a sentirsi profondamente in colpa per avere fatto del male ai suoi parenti. All'interno della famiglia Dos Casas tutti saranno della sua parte e anche Beatriz oggi pomeriggio apprenderà i dettagli di quanto accaduto: sarà lo stesso Matias ad informarlo che i suoi fratelli avevano assaltato il furgone portavalori e che lui, a conoscenza del loro piano, aveva deciso di denunciarli. La reazione della figlia di Hernando davanti ad una simile dichiarazione non si farà attendere: anche lei sarà soddisfatta del gesto dell'amato ma le sue parole non basteranno per tirarlo su di morale. Anche se la coppia non avrà più nessun ostacolo per la loro relazione, Matias non si sentirà ancora tranquillo vivendo una fase particolarmente altalenante della sua vita: riuscirà a fare pace con se stesso, riaprendo anche le speranze della felicità in amore?

LA MINACCIA DI LEONCIO

Oggi a Il Segreto si concluderà una questione che tiene banco ormai da tempo e che ha preso il via dagli intrighi di Donna Francisca. Dopo avere causato il blocco di tutti gli averi dei Santacruz, Leoncio e i suoi seguaci non saranno ancora soddisfatti del risultato raggiunto e cercheranno di entrare senza autorizzazione alla Miel Amarga. Sarà qui che verranno fermati dalla Guardia Civile che li arresterà, non prima di avere ascoltato le minacce di questo pericoloso gruppo: Marquina urlerà tutto il suo odio ai familiari di Severo, preannunciando una sua inevitabile vendetta. Faranno bene a restare in guardia per evitare qualsiasi azione violenta? E sempre a proposito di vendetta, questo pomeriggio accadrà qualcosa che potrebbe sancire l'uscita di scena di un altro personaggio crudele, che in passato ha causato problemi a non finire. La Guardia Civile annuncerà a Hernando di avere trovato e arrestato Elias: dopo tante sofferenze, i Dos Casas potranno tirare un respiro di sollievo?

