JAX JONES / L’artista britannico si esibisce a Piazza del Popolo (Wind Summer Festival, 11 luglio 2017)

Wind Summer Festival

JAX JONES, IL CANTANTE BRITANNICO DI SCENA A PIAZZA DEL POPOLO: IL SUO SINGOLO AL PRIMO POSTO IN EUROPA (WIND SUMMER FESTIVAL, 11 LUGLIO 2017) – Il cantante britannico Jax Jones si esibirà oggi, nella prima serata di Canale 5 durante la quale va in onda la seconda puntata del Wind Summer Festival presentata da Alessia Marcuzzi dal palco di Piazza del Popolo a Roma. Tanti gli artisti che prendono parte a questa manifestazione ormai diventata un classico dell’estate musicale italiana tra cui proprio la stella UK. Diventato famoso negli ultimi dodici mesi grazie ad una serie di pezzi che hanno riscosso un enorme successo nel pubblico, è probabile che questa sera l’artista possa regalare al pubblico romano il brano You don’t know me, vero e proprio tormentone capace di raggiungere il terzo posto dei singoli più venduti in Gran Bretagna e di ottenere la piazza più importante della medesima classifica in tanti altri Paesi Europei come Germania, Irlanda, Belgio e Norvegia.

JAX JONES, IL CANTANTE BRITANNICO DI SCENA A PIAZZA DEL POPOLO: CARRIERA (WIND SUMMER FESTIVAL, 11 LUGLIO 2017) – Timucin Fabian Kwong Wah Aluo meglio noto al proprio pubblico con il nome d’arte di Jax Jones è nato Londra il 25 luglio del 1987, non è soltanto un cantante di talento ma anche un produttore discografico molto abile. Il successo è arrivato nell’anno 2016 grazie al remix del singolo I Got U di Duke Dumont, che gli ha permesso di raggiungere il primo posto della classifica britannica dei singoli più venduti. Nello stesso anno ha avuto un certo responso anche grazie al brano You Do not Know me nel quale ha duettato con Rate. In questa occasione è comunque entrato nella classifica dei singoli più venduti arrivando a toccare la terza piazza. Nato in una famiglia nella quale sia il padre che la madre erano e continuano ad essere degli insegnanti, ha avuto modo di avvicinarsi alla musica appassionandosi alla chitarra imparandola a suonare per poi dedicarsi anche alla batteria.

