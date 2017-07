LAGUNA BLU/ Su Tv8 il film con Brookie Shields e Christopher Atkins (oggi, 11 luglio 2017)

Laguna blu

LAGUNA BLU, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 11 LUGLIO 2017: IL CAST - Laguna blu, il film in onda su Tv8 oggi, martedì 11 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'avventura e sentimentale con il titolo in lingua originale The Blue Lagoon che per la precisione è stata presentata al pubblico nel 1980 con la regia di Randal Kleiser e con il soggetto tratto dal romanzo La laguna azzurra scritto da Henry De Vere Stcpoole mentre nel cast sono presenti Brookie Shields, Christopher Atkins, Leo McKern e William Daniel. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LAGUNA BLU, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 11 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato verso la fine del milleottocento quando un noto veliero finisce naufragato in pieno oceano. Il disastro è immane, ci sono moltissime vittime, per fortuna però ad avere salva la pelle ci sono due cugini, Emmeline (Brooke Shields) e Richard (Christopher Atkins) e il cuoco della nave, un anziano signore di nome Paddy Burton (Leo McKern). I tre dopo una serie di vicissitudini riescono finalmente ad approdare su di una piccola isola a loro sconosciuta. Nonostante l’apparente gioia di essersi salvati, Paddy si mostra alquanto sfiduciato perché dalla sua esperienza sa che su quell’isola sperduta è difficile che vengano ritrovati proprio perché il posto è un po’ lontano dalla rotta solita delle navi. Il cuoco però cerca di fare del suo meglio per essere un padre e un amico per i due bambini che sono davvero molto piccoli.

Fa in modo di insegnare loro tutto ciò che sa circa il manuale di sopravvivenza all’interno di una siffatta isola ma poi data la vecchia età, Paddy muore. Grazie al cuoco, Emmeline e Richard riescono a sopravvivere in quell’isola senza grossi problemi, non facendosi neanche scoprire dagli indigeni che ogni tanto si recano su quell’isola per compiere alcuni rituali che sono propri della loro religione. Pian piano il tempo passa, e i due bambini diventano prima adolescenti e poi finalmente adulti. È proprio in questa fase che i due scoprono l’amore finendo a letto insieme con Emmeline incinta di uno splendido bambino.

Con la nascita del loro piccolo Richard e Emmeline si considerano davvero una famiglia felice, ma un giorno il loro bambino ingoia delle bacche che per quanto aveva detto Paddy loro erano velenose. Quando i due si rendono conto dell’accaduto sono disperati così per cercare loro stessi la morte decidono di mangiare anche loro le bacche. I tre giacciono senza vita quando una barca scorge i loro corpi da lontano, si tratta del padre di Richard che da tempo è alla ricerca disperata del figlio.

