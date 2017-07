LODOVICA COMELLO/ Sul palco romano con 50 Shades of Colours (Wind Summer Festival, 11 luglio 2017)

Lodovica Comello, con la sua 50 shades of colors

LODOVICA COMELLO, DA SANAREMO AL WIND SUMMER FESTIVAL - Questa sera, martedì 11 luglio 2017 si rinnova lo straordinario spettacolo musicale offerto da Canale 5 con il Wind Summer Festival. Ad allietare la serata, registrata il 23 giugno da Piazza del Popolo a Roma, ci saranno tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Tra questi troveremo anche Lodovica Comello che si esibirà sul palco con il suo ultimo singolo 50 Shades of Colours. Lodovica Comello, nel corso del 2017, ha partecipato come concorrente all'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Il cielo non mi basta. Come lei stessa ha ammesso la sua avventura sanremese non le ha permesso di raggiungere grandi risultati, complice anche l'avversione delle diverse giurie che non hanno mostrato grande apprezzamenti nei suoi confronti. Ha così raggiunto un misero dodicesimo posto, solo ed esclusivamente grazie al televoto che, in qualche modo, è riuscito tuttavia a premiare il suo indiscutibile talento artistico.

LODOVICA COMELLO, IL TOUR ESTIVO - Il suo nuovo singolo 50 Shades of colours, il cui titolo è liberamente ispirato alla saga cinematografica e letteraria di 50 Sfumature di Grigio, ha debuttato in radio il 5 maggio. Il brano, cantato interamente in inglese, è stato prodotto da Fish e punta ad essere uno dei tormentoni dell'estate 2017. Dal 19 maggio è in tournée con il Noi 2 Tour che le permetterà di esibirsi nei maggiori Teatri italiani come il Museo Parco della Musica a Roma e il Teatro degli Arcimboldi a Milano. Il 21 luglio si esibirà nella sua Udine. Lodivoca Comello, durante l'ultima finale di Coppa Italia che ha visto contrapposte in campo Juventus e Lazio, ha intonato magistralmente il solenne inno di Mameli nella suggestiva cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Prima di esibirsi con l'inno, ha intrattenuto il pubblico con alcuni suoi brani, primo fra tutti il nuovo singolo 50 Shades of Colours.

LODOVICA COMELLO, ACCENNI BIOGRAFICI - Lodovica Comello nasce a San Daniele del Friuli nell'aprile del 1990. Diventa nota, soprattutto nell'universo delle nuove generazioni, interpretando il ruolo di Francesca in Violetta, fortunata serie tv targata Disney. Nel 2013 pubblico il suo primo album come solista dal titolo Universo. Dal 2016 conduce il programma di Sky Uno, Italia's got talent, Singing in the car su Tv8 e Kid's got Talent, sempre su Tv8.

