LOWLOW: USCITO IL NUOVO SINGOLO ‘NIENTE DI PIÙ STUPIDO DI SOGNARE’ (WIND SUMMER FESTIVAL 2017)

Lowlow, Wind Summer Festival 2017

Tra i protagonisti del secondo appuntamento con il Wind Summer Festival c’è anche il giovane rapper italiano Giulio Elia Sabatello meglio conosciuto con il nome d’arte di Lowlow. Un talento cristallino che si sta facendo spazio nello scenario della musica italiana grazie ad una serie di singoli che stanno ottenendo un certo seguito. Tra l’altro in questi giorni Lowlow ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Niente di più stupido di sognare, tratto dal suo album di esordio intitolato Redenzione prodotto da Fausto Cogliati. A proposito di questo brano il giovane rapper ha voluto fare una dedica ben precisa come riportato dal portale webl0g.it: “Dedicata chiaramente a mio fratello. Siamo simili su alcune cose, opposti su altre ma i legami di sangue sono una delle poche cose importanti”.

LOWLOW, IL RAPPER SUL PALCO DI PIAZZA DEL POPOLO: CANTA “ULISSE” –

Il giovane rapper Lowlow questa sera è in gara nello splendido scenario di Piazza del Popolo di Roma per un appuntamento ormai classico dello scenario musicale italiano trasmesso nella prima serata di Canale 5 per la conduzione di Alessia Marcuzzi, Daniele Battaglia e Nicolò de Devitiis. Stando alle anticipazioni, Lowlow dovrebbe esibirsi nel pezzo Ulisse che fa parte del suo primo album, Redenzione. In attesa di ascoltarlo vi segnaliamo come l’artista, durante un’intervista rilasciata al portale Webl0g.it, abbia parlato della propria musica ed in particolare del tema che fa da filo conduttore in tutti in quasi tutti i brani dell’album: “Ho un pubblico molto giovane e ho deciso di usare uno storytelling per parlare di un disturbo grave al giorno d’oggi delle ragazze adolescenti, l’autolesionismo. Non si possono giudicare le persone senza conoscerle ma ho scritto questa canzone per parlare della finzione, della noia, della disinformazione che ci circonda”.

