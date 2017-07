Laguna Blu non va in onda/ Cambio su TV8, c’è I segreti di Brokeback Moutain (oggi, 11 luglio 2017)

I segreti di Brokeback Mountain

LAGUNA BLU NON VA IN ONDA SU TV8 OGGI, 11 LUGLIO 2017: CAMBIO DI PROGRAMMA, VA IN ONDA BROKEBACK MOUTAIN - Cambio di programma su Tv8 dove sarebbe dovuto andare in onda in prima serata il film Laguna Blu che invece è stato sostituito da I segreti di Brokeback Mountain. Laguna Blu non va in onda, il film del 1980 diretto da Randal Kleiser viene quindi sostituito da una pellicola più recente. Nonostante questo in molti saranno dispiaciuti in quanto il film con protagonista Brooke Shields è sicuramente un classico. Tratto dal romanzo La laguna azzurra di Henry De Vere Stacpool ha visto anche un sequel quando nel 1991 è uscito Ritorno alla laguna blu.



Sicuramente in molti saranno comunque felici di vedere su Tv8 il film I segreti di Brokeback Mountain. Questo film del 2005 è stata diretta da Ang Lee e dura 134 minuti. E' una pellicola che di certo riflette su un argomento molto delicato, raccontandoci la romantica amicizia tra due cowboy che si innamorano in una società conservatrice come quella degli anni sessanta. Il film in questione è stato tratto dal racconto di Annie Proulx Gente del Wyoming.

