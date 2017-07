MARIO VENUTI/ Protagonista al Premio Bindi (Wind Summer Festival 2017)

Mario Venuti al Wind Summer Festival

MARIO VENUTI, IL CANTANTE SUL PALCO DI PIAZZA DEL POPOLO: INVITATO AL PREMIO BINDI (WIND SUMMER FESTIVAL, 11 LUGLIO 2017)

Sul palco di Piazza del Popolo che questa sera sarà teatro del secondo appuntamento con il Wind Summer Festival in onda su Canale 5, salirà anche il noto cantante italiano Mario Venuti. Per il cantante siciliano questo è momento di tanti impegni professionali anche in ragione dell’uscita del suo ultimo singolo intitolato Tutto questo mare. Un pezzo decisamente ‘ballabile’ che ha tutte le credenziali per essere tra i tormentoni di questa rovente estate 2017. Tra l’altro nella scorsa domenica Venuti è stato l’ospite d’eccezione della serata finale del Premio Bindi a Santa Maria Ligure in provincia di Genova. L’artista siciliano ha voluto ringraziare l’organizzazione per l’invito con un post pubblicato sui canali social nel quale si legge: “Voglio ringraziare gli organizzatori del Premio Bindi per l'invito con questa mia interpretazione di 'Arrivederci'”. Un post che ha raccolto migliaia di Mi Piace e commenti di supporto.

MARIO VENUTI, IL FOCUS SU ‘TUTTO QUESTO MARE’

Durante un’intervista rilasciata a Radio Italia, Mario Venuti ha avuto modo di parlare a lungo del suo ultimo lavoro discografico concentrando l’attenzione verso la canzone Tutto questo mare sulla quale ha sottolineato: “Parla del viaggio e di come il viaggio ci può cambiare: a volte ci riesce, altre no; ci fa conoscere una parte inedita di noi e dei compagni di viaggio. Parla anche della bellezza del creato e del mare, elemento fondamentale per noi del sud, oltre che del tempo che passa, della maturità e della immaturità, della sindrome di Peter Pan”. Poi ha posto il focus sulla maggiore collaborazione messa in essere con il co-autore Kaballa rimarcando: “Mi piace condividere le cose, avere un contraltare, qualcuno che dall’altra parte del vetro dello studio d’incisione mostri entusiasmo oppure no. Le canzoni sono piccole macchine che devono funzionare: ci sono dei trucchi del mestiere, delle caratteristiche che rendono i brani comunicativi ed efficaci”.

© Riproduzione Riservata.