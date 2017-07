MAX PEZZALI/ Le canzoni alla radio: il nuovo singolo sarà intonato questa sera (Wind Summer Festival 2017)

Max Pezzali al Wind Summer festival (LaPresse)

MAX PEZZALI: I SUOI GRANDI SUCCESSI (WIND SUMMER FESTIVAL 2017)

Ci sarà anche un volto ormai storico della musica italiana come Max Pezzali tra gli ospiti del Wind Summer Festival, in onda questa sera, martedì 11 luglio 2017 su Canale 5. Il fondatore degli 883, ormai da molti anni protagonista nella sua carriera solista, celebrerà l'ennesima estate nei cuori degli appassionati di musica. E dire che tutto era iniziato 25 anni fa quando, con Mauro Repetto al suo fianco, aveva iniziato la carriera in un duo capace di ribaltare le regole della musica italiana. Quello degli 883 resta uno dei progetti di maggior successo delle prolifica mente artistica di Claudio Cecchetto.

Aver scovato due ragazzi di Pavia dalla straordinaria attitudine pop, capaci di parlare al pubblico a metà tra Jovanotti e Vasco Rossi, fu un'intuizione straordinaria in un momento in cui in Italia c'era un vuoto tra la cosiddetta musica italiana ed i brani che spopolavano nelle discoteche.

Al ritmo, alla modernità e al disimpegno gli 883 abbinavano però testi che affondavano le radici nella vita di provincia di inizio anni Novanta, ricca di personaggi e di valori, ma a volte anche alienante nella sua ripetitività e nella mancanza di prospettive. Dopo l'addio di Mauro Repetto alla band in circostanze chiarite solo di recente, Max Pezzali è andato avanti prima ampliando i confini degli 883 a un vero gruppo di strumentisti, che per un breve periodo contarono tra le loro fila anche Paola & Chiara come coriste. Quindi, arrivarono altri grandi successi che non furono da meno dei due album di inediti degli 883, ovvero ''Hanno ucciso l'uomo ragno'' e ''Nord Sud Ovest Est''. In particolare, ''La Donna, Il Sogno e Il Grande Incubo'' (nel quale Repetto figurava ancora come autore) e ''La dura legge del gol'' portarono Max Pezzali ad esibirsi con successo davanti ai Palasport di tutta Italia, riempiendoli.

LA CARRIERA DA SOLISTA DI MAX PEZZALI -

Da lì ha preso il via, a partire dai primi anni Duemila, una fortunata carriera solista per Max Pezzali, passata anche attraverso alcune apparizioni sanremesi, palcoscenico sul quale Pezzali si era già presentato nel 1995 con il marchio ''883'', subito dopo che Repetto aveva lasciato il gruppo. L'ultimo album in studio di Max Pezzali, attualmente, è ''Astronave Max'', uscito nel 2015. Dopo due anni però l'attesa dei fans è già destinata a finire, perché come annunciato la fine dell'estate 2017 vedrà nascere un nuovo album di inediti di Max, che lo scorso 2 giugno ha già lanciato il suo primo nuovo singolo, intitolato ''Le canzoni alla radio''. Brano che si sta imponendo già come uno dei più ascoltati di questo 2017 e che è stato proposto anche sul palco dei Wind Summer Festival, nella serata che andrà in onda su Canale 5 questa sera. Quella di Max Pezzali sarà sicuramente una prova d'autore importante, visto che l'artista lombardo nel corso della sua carriera ha sempre cercato di non crogiolarsi troppo nei suoi pur numerosi successi, pur senza perdere mai il marchio di fabbrica artistico che lo ha sempre contraddistinto. E chissà, ora che pace con Mauro Repetto è stata fatta, dopo il nuovo album una reunion live per ripercorrere tutti i grandi successi degli 883 potrebbe diventare finalmente realtà.

