MICHELE BRAVI / L’artista: “Mi classifico come interprete pop” (Wind Summer Festival 2017)

Michele Bravi al Wind Summer festival 2017

MICHELE BRAVI, “SONO UN INTERPRETE POP” (WIND SUMMER FESTIVAL 2017)

Il giovane cantante italiano Michele Bravi è sempre più protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Infatti, questa sera è tra gli interpreti che prenderà parte alla seconda tappa del Wind Summer Festival direttamente dal palco di Piazza del Popolo in Roma per un evento presentato su Canale 5 da Alessia Marcuzzi assieme a Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia. In attesa di ascoltarlo, vi segnaliamo come la scorsa settimana in occasione della sua AlbumStory su TimMusic ha voluto dare un inquadramento artistico ai propri lavori proponendo un indirizzo decisamente pop: “mi classifico come interprete pop, e se ti piace il pop non può non piacerti il mondo anglofono perché il pop nasce proprio da lì, dai Beatles. Io canto in inglese perché se le canzoni nascono in inglese devono rimanere tali”.

MICHELE BRAVI, LE INTENSE EMOZIONI SANREMESI

– Per Michele Bravi questa è un’annata decisamente da incorniciare che lo ha visto letteralmente esplodere al Festival di Sanremo. Nel corso dell’intervista rilasciata per TimMusic ha enfatizzato la bontà del prezzo che lì è stato proposto e le emozioni vissute nel corso della kermesse sanremese. Queste le parole del giovane artista: “E' stato un grande onore interpretare uno dei pezzi più belli degli ultimi anni, ben scritto dagli autori e pensato per me. Ogni volta che ripenso a Sanremo, a quei momenti e a quella esibizione mi parte sempre la lacrimuccia, in fondo sono una 'vecchia signora0 che piange per tutto, le emozioni incontenibili io li manifesto piangendo, ma mi sono anche molto divertito! Anime di carta è un album che parla di relazioni in tutte le sue sfaccettature, nel bene o nel male. Ho bisogno di raccontare le cose che vivo e quindi scrivo e in 'andare via' racconto il fuggire dai problemi e dimenticarseli e passare una serata con gli amici e perdersi”.

