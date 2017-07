MacGyver/ Anticipazioni e diretta streaming puntata 11 luglio: Bozer scopre l’identità di MacGyver

MacGyver

MACGYVER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 LUGLIO: TRAMA E INFORMAZIONI STREAMING DEI DUE EPISODI -

Questa sera, a partire dalle 21.15 su Raidue, vanno in onda due nuove episodi di MacGyver. Dopo il grande successo ottenuto negli anni ’80, MacGyver è tornato in tv per la gioia di tutti gli appassionati del genere. La serie è stata accolta con entusiasmo dal pubblico di Raidue che sta regalando buoni ascolti alla serie tv. La settimana scorsa, infatti, sono stati 1.168.000 gli spettatori che hanno seguito i due episodio con uno share pari al 5.7%. Nel primo episodio della puntata odierna intitolato “Bersaglio”, MacGyver si ritrova faccia a faccia con Murdoch, un assassino internazionale che è stato ingaggiato per ucciderlo. MacGyver si dovrà difendere munito solo di un cavatappi e rotoli di carta asciugamani. La situazione precipiterà quando Bozer scoprirà la vera identità di MacGyver.

Nel secondo episodio della puntata di MacGyver in onda questa sera, dal titolo “Attacco all’ambasciata”, MacGyver sarà alle prese con la delusione di Bozer che non ha ancora digerito la verità sulla sua vera identità. Nel frattempo, però, i casi da risolvere per MacGyver non mancheranno. L’agente che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta sarà alle prese con un gruppo di estremisti disposti a tutto.

La puntata andrà in onda su Raidue ma sarà visibile anche in streaming su pc, tablet o smartphone. Per vederla basta collegarsi sul portale di RaiPlay oppure, in alternativa, scaricare l’applicazione ufficiale.

