Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 11 luglio 2017 a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 11 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

CHI SALE E CHI SCENDE - Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Le novità per l'Ariete non mancano ma questo è un periodo in cui vorrebbe vivere un amore in maniera travolgente oppure potrebbe dedicare più tempo alla famiglia. Luglio è un mese bello per gli incontri, quindi soprattutto i single dovrebbero darsi da fare. Non si esclude la probabilità di fare un incontro. In questo periodo torna quello spirito di avventura che qualcuno vivrà più forte in amore. Venere in opposizione per il Sagittario può generare qualche piccolo dubbio nei rapporti interpersonali. Fino a venerdì ci vuole pazienza ma qualcuno ha già le valigie pronte nell'armadio. Attenzione nei rapporti in crisi. Ora bisogna dimenticare il passato e tutti i disagi che si sono avuti per il Capricorno. Per l'autunno ci saranno grandi sfide e grandi vittorie. A volte è un po' lento nelle decisioni oppure aspetta troppo gli altri. Se in amore c'è stata una crisi entro agosto bisognerà capire cosa fare.

NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali, nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, si sentiranno né carne né pesce. Per qualcuno tra i nati sotto il segno Toro è iniziata una strategia di rielaborazione delle proprie idee, il che comporta anche una revisione dei conti. Sabato e domenica saranno giornate più interessanti. Se un amore è nato a maggio anche in questo inizio del mese di luglio si potrebbe avere qualcosa da ridire. Attenzione alle polemiche perché non è il momento giusto di dire stop. Molti, tra i nati Leone, avranno la netta sensazione di fare molto e di ottenere poco. Ci vuole un po' di prudenza sia nei rapporti con gli altri che nelle spese, almeno fino al 25 di questo mese. Questa è una parte molto importante dell'anno per i Pesci perché è preludio di un agosto che parla di eventi familiari oppure d'amore. Si trova in una condizione di scarsa forza fisica. In amore può nascere qualche momento di tensione soprattutto se la coppia ha già avuto una crisi all'inizio di quest'anno.

OROSCOPO IN PILLOLE - Torna anche oggi, martedì 11 luglio 2017, l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. I Pesci vivranno una delle parti più importanti del loro anno perché agosto potrebbe regalare molte soddisfazioni sia in famiglia che nel campo sentimentale. Il Capricorno finalmente dimentica tutti i disagi del passato e può guardare al futuro con soddisfazione. Lo Scorpione invece vivrà una giornata sottotono e con poche soddisfazioni. La Bilancia rimane a galla, ma fa fatica e deve tirarsi fuori da alcuni situazioni complicate. La Vergine invece è molto attenta nell'analizzare la sua vita e a trarre delle conclusioni, cercando di essere sempre e comunque molto concentrato. L'Acquario ha la Luna nel segno e quindi si troverà a vivere una situazione piuttosto elettrica con un'amicizia storica che può diventare qualcosa di importante. Chi ha una storia da qualche tempo che si sta facendo importante potrebbero arrivare dei progetti non da poco.

