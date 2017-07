RAIMONDO VIANELLO/ Grande artista ma anche mancato calciatore (Techetechetè, 11 luglio 2017)

Techetechetè in onda su Rai 1

RAIMONDO VIANELLO, L’ARTISTA PROTAGONISTA SU RAI 1: DAL 1958 AL FIANCO DI SANDRA MONDAINI (TECHETECHETÈ, MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017) – Le teche della Rai questa sera ci regalano sulle frequenze di Rai 1 nell’ambito della trasmissione Techetechetè, alcune straordinarie immagini relative ad uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati di sempre: Raimondo Vianello. Comico ed attore di successo ma anche conduttore che ha dato il proprio contributo ad alcune delle più belle trasmissioni di sempre come Un due tre al fianco di Ugo Tognazzi, Canzonissima, Tante scuse, Attenti a noi due senza dimenticare l’edizione 1998 de Il Festival di Sanremo. Insomma, un artista completo che ha saputo anche far emozionare il proprio pubblico attraverso un rapporto bellissimo con l’inseparabile compagna di una vita e partner professionale Sandra Mondaini. Un rapporto che ha avuto inizio nel 1958 ed ossia l’anno in cui ha conosciuto la Mondaini collaborando con lei in teatro nello spettacolo Sayonara Butterfly. Fu subito amore con i due che convolarono a nozze il 28 maggio del 1962.

RAIMONDO VIANELLO, L’ARTISTA PROTAGONISTA SU RAI 1: UN POSSIBILE FUTURO DA CALCIATORE (TECHETECHETÈ, MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017) – Raimondo Vianello è nato a Roma il 7 maggio del 1922 da una famiglia di origini venete. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale assieme al fratello Roberto ha iniziato ad occuparsi di sport con una particolare passione verso il mondo del calcio. Una passione che peraltro lo ha visto buon interprete tant’è che venne contattato da alcuni dirigenti del Palermo Calcio che al tempo militava nel campionato di Serie B, i quali gli proposero un contratto con ingaggio da 30 mila lire al mese. Un compenso decisamente buono per l’epoca ma non tale da convincere Raimondo Vianello intenzionato a perseguire altre strade ed in particolare quella dello spettacolo. L’amore per il calcio non si è mai sopito tant’è che alcuni anni più tardi ha fondato una squadra di calcio a cui ha dato il nome di SaMo (Sandra Mondaini), con cui ha partecipato nel campionato di terza categoria sia come calciatore che come Presidente.

