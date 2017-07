SAMUEL/ Un primo bilancio del periodo da solista (Wind Summer Festival 2017)

Samuel al Wind Summer Festival 2017

SAMUEL, I PROSSIMI CONCERTI (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) –

Nella seconda puntata del Wind Summer Festival 2017 in onda questa sera su Canale 5 da Piazza del Popolo ci sarà il noto cantante Samuel Umberto Romano meglio conosciuto dai propri fan semplicemente come Samuel. Per l’ex leader dei Subsonica questi primi mesi da solista gli hanno riservato tantissimi appuntamenti ed in particolare l’altra sera è stato protagonista al Festival Giorgio Gaber in corso di svolgimento in varie tappe toscane. Il cantante ha regalato ai propri fan un concerto straordinario nella suggestiva location di Camaiore. Nei prossimi giorni sono previsti altri due importanti concerti per Samuel, il primo sarà a Collegno presso il Parco Certosa Reale sabato 15 luglio mentre il 20 luglio sarà di scena a Cervignano del Friuli al Parco Europa Unita. Il tour estivo dell’ex Subsonica riprenderà nel mese di agosto per poi concludersi a Modena il 13 settembre.

SAMUEL, UN PRIMO BILANCIO DA SOLISTA

Il cantante Samuel è stato recentemente gradito ospite durante la trasmissione radiofonica Mi Casa in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio 105. È stata l’occasione per l’ex Subsonica per fare un primo bilancio di questi primi quattro mesi da solista in cui ha fatto irruzione nello scenario musicale italiano con l’album Il codice della bellezza. Il cantante non ha nascosto di aver incontrato diverse difficoltà enfatizzando il fatto di aver potuto contare su un consigliere d’eccezione come nel caso di Jovanotti con cui ha peraltro collaborato: “Ho chiesto a lui alcune delucidazioni su come si fa il cantante solista. Poi ci è venuta voglia di fare qualcosa assieme e l'ho raggiunto a New York, dove abbiamo scritto cinque pezzi in tre giorni. Erano tutti così belli che non ne ho tenuto fuori nemmeno uno dal disco”.

© Riproduzione Riservata.