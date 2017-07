SCANDAL 6/ Anticipazioni puntata 11 luglio e video promo: Olivia rinuncerà a Fitz?

Scandal 6

SCANDAL 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 LUGLIO 2017: OLIVIA RINUNCERÀ A FITZ?

Scandal 6, la serie triller incentrata sugli intrecci politici ideata da Shonda Rhimes e realizzata con la collaborazione di Betsy Beers, tornerà questa sera su Fox, a partire dalle 21.00 con due nuovi episodi della sesta stagione. La prima puntata, dal titolo “Il cavallo di Troia”, Olivia, in accordo con Grant, comunica a Mellie che vista la situazione non ha alcuna possibilità di diventare Presidente, dal momento che non riuscirebbe a reggere il senso di colpa per aver trionfato grazie a un omicidio. Per quanto riguarda Cyrus, invece, le anticipazioni rivelano che tutte le accuse su di lui cadranno, ma il comitato elettorale, in vista del del suo periodo in carcere, ha ancora delle riserve nei suoi confronti. Se siete curiosi di conoscere le anticipazioni della puntata di stasera, qui potete trovare il video promo.

Nel Secondo episodio della serata, dal titolo “Pietà”, titolo originale “Mercy”, Mellie dovrà fare i conti con la possibilità che potrebbe non esserci, per lei, un ruolo di primo piano nel nel futuro del suo paese. Naturalmente, Olivia non resterà con le mani in mano e cercherà di studiare un piano per dare alla sua candidata il futuro per il quale entrambe hanno lavorato. Contemporaneamente, Olivia e Fitz faranno i conti con l’attrazione che li lega incessantemente, anche se qualcosa continuerà a turbare l’animo di Olivia, che comincia a rendersi conto di quanto possa essere complicato fare coppia con lui.

