STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Wind Summer Festival (martedì, 11 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 11 LUGLIO 2017.

Per la prima serata di oggi, martedì 11 luglio 2017, la programmazione Mediaset si appresta ormai ad entrare nel vivo e le reti del Biscione, così come tutte quelle generaliste, cercano di far passare delle belle serate ai telespettatori alle prese in molte occasioni con il caldo torrido. Canale 5 per stasera sceglie ad esempio prima la musica e poi un film, mentre Italia 1 e Rete 4 virano tutte e due su una serata dove a farla da padrona saranno i film che piaceranno molto agli amanti dell'azione e del thriller. Scelte senza dubbio diverse, ma comunque interessanti, quelle messe in campo invece da La 5 e Mediaset Extra visto che tutte e due ci ricordano come sia estate, grazie a delle repliche, la prima ci ripropone un talk show di Maurizio Costanzo e la seconda una puntata speciale di Zelig.

Iris e Italia 2 hanno invece scelto, così come le sorelle maggiori Italia Uno e Rete 4, di proporre una serata a tutto cinema, pur optando per generi diversi, da un lato ci sarà Giuliano Gemma e dall'altro una commedia come Austin Powers. Va infine accennato qualcosa a Top Crime e Boing, la prima offre una puntata di The Mentalist e la seconda un cartone animato. Risulta abbastanza probabile che il programma più visto di tutti sarà quello proposto da Canale 5, perchè la musica riesce ad esercitare un fascino particolare. Ma ecco adesso nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Canale 5 si è come detto affidata alla musica e nello specifico lo ha fatto con il Wind Summer Music Festival. Questa manifestazione si può dire abbia sostituito il Festivalbar e il suo successo anche per quest'anno è senza ombra di dubbio garantito. Saranno tanti gli artisti che saliranno sul palco in questa serata e che garantiranno una serata di grande svago. Italia 1 sembra invece quasi voler preparare tutti al nuovo capitolo de Il Pianeta delle Scimmie e lo fa con Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie. La pellicola è del 2014 e va vista se si è fan della saga e si vuole appunto ultimare il ripasso in vista del nuovo capitolo che a breve uscirà in tutte le sale cinematografiche. Nel cast della pellicola troviamo, lo ricordiamo, il sempre bravo Gary Oldman. Su Rete 4 spazio invece ad un film per la tv che ci rammenta come si sia nel pieno della stagione estiva. La scelta è caduta su Rapita: La storia di Hannah Anderson.

Questo film per la tv racconta la vera storia di una adolescente americana che pochi anni fa ha visto la sua vita sconvolta in seguito all'uccisione dei propri familiari e al successivo rapimento di cui è stata vittima. Passando a La5 e Mediaset Extra, va subito detto che si cambia decisamente tenore per quanto riguarda i programmi proposti. Chi ha apprezzato il nuovo talk show di Maurizio Costanzo, ovvero L'Intervista, potrà vederne delle repliche sul primo dei due canali citati. Sempre di repliche si parla quando si accenna a Mediaset Extra, in questo caso uno dei canali Mediaset più apprezzati dai telespettatori, ci fa vedere una replica di Zelig Event, per una serata assai divertente.

Atmosfere western su Iris, dove vedremo Giuliano Gemma in uno dei suoi personaggi più famosi, il film in questione è Il ritorno di Ringo. Su Italia 2 spazio alla comicità con Austin Powers, film contrassegnato anche dalla colonna sonora firmata da Madonna. Infine ecco arrivare il momento di Top Crime e di Boing, che concettualmente non riservano sorprese. La prima infatti continua nella messa in onda di The Mentalist, arrivato sul canale alla quinta stagione, mentre Boing propone una puntata della serie "teen" Io sono Franky.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21:10 Wind Summer Festival, musica

Italia Uno ore 21:15 Apes Revoluton-Il Pianeta delle scimmie, film fantascienza

Rete 4 ore 21:00 Rapita-La storia di Hannah Anderson, film tv

La 5 ore 21:10 L'intervista, talk show

Mediaset Extra ore 21:15 Zelig Event, varietà

Iris ore 21:00 Il ritorno di Ringo, film

Italia 2 ore 21:10 Austin Powers, film

Top Crime ore 21:00 The Mentalist, serie tv

Boing ore 21:00 Io sono Franky, serie tv

© Riproduzione Riservata.