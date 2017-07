STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: The Halcyon e MacGyver (martedì, 11 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 11 LUGLIO 2017.

Per la prima serata di oggi, martedì 11 luglio 2017, il palinsesto di casa Rai, offre tante interessanti prime visioni e tante serie tv capaci di accontentare i gusti televisivi più diversi. Con una breve introduzione, possiamo anticipare quali saranno i programmi che occuperanno i vari canali Rai. Su Rai 1 verrà trasmessa una serie tv in prima visione dal titolo The Halcyon, Rai 2 invece si ositerà la fiction McGyver e Rai 3 il documentario Gli occhi cambiano. La scelta dei film inizia da Rai 4 con il genere spionaggio di 007, mentre il genere commedia e drammatico sarà disponibile su Rai 5 e Rai Movie. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai-

Su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata di una serie tv agli esordi, The Halcyon ed è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, segue le vicende di alcuni ospiti del prestigioso Hotel Halcyon di Londra. Questa sera verrà trasmesso il secondo episodio in prima visione italiana. A seguire, un'altra prima visione ed anche in questo caso si tratta della seconda puntata di un telefilm ma di produzione olandese, il titolo è Lord&Master e segue le vicende di un affascinante investigatore privato. Su Rai Due un'ennesima prima visione, quella degli episodi del telefilm McGyver, rifacimento contemporaneo della serie cult degli anni Ottanta. Ad interpretare l'audace agente segreto caapce di risolvere ogni problema Angus Mac MacGyver è Lucas Till. Stasera vanno in onda gli episodi Bersaglio e Attacco all'ambasciata.

Subito dopo, in seconda serata, un nuovo episodio del telefilm poliziesco Hawaii Five-0. Molto diverso il palinsesto di Rai Tre che in prima serata manderà in onda uno dei documentari girati da Walter Veltroni dal titolo Gli occhi cambiano. Stasera viene trasmesso l'episodio Ridere. Subito dopo ci sarà l'informazione dei telegiornali regionali. Passando alle altre reti Rai, troveremo tre film e un telefilm. Su Rai 4 andrà in onda uno dei tanti episodi cinematografici delle avventure della spia inglese 007 - Il domani non muore mai (Tomorrow never dies, 1997) in cui i panni di James Bond sono indossati dall'attore Pierce Brosnan.

Rai 5 trasmette il film commedia A Royal weekend (Hyde Park on Hudson, 2012) in cui Bill Murray interpreta il presidente Roosvelt all'epoca della visita dei reali inglesi a New York. Rai Movie punta sul genere drammatico con Royal Affair (2013) film che fu nominato agli Oscar come miglior film straniero (è una coproduzione tra Danimarca e Svezia). Ambientato nel XVIII secolo parla della travagliata storia d'amore tra la sovrana e il medico di corte. Infine su Rai Premium verà trasmesso un nuovo episodio della terza stagione del telefilm Blue Bloods di cui è protagonista Tom Selleck.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21:30, The Halcyon, serie tv, prima visione

ore 23:20, Lord & Master, telefilm poliziesco, prima visione

Rai Due ore 21:15, McGyver, telefilm d'azione, prima visione

ore 22:50, Hawaii Five-0, telefilm poliziesco

Rai Tre ore 21:20, Gli occhi cambiano - Ridere, documentario

ore 22:45, TG Regione, programma di informazione

Rai 4 ore 21:10, 007 - Il domani non muore mai, film di spionaggio

Rai 5, ore 21:15, A Royal weekend, film commedia

Rai Movie, ore 21:10, Royal Affair, film drammatico

Rai Premium, ore 21:20, Blue Bloods, telefilm

