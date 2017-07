STEFANO DE MARTINO/ News: ritorno di fiamma con Belen? Si riaccende la speranza dei follower (11 luglio)

Stefano De Martino (Instagram)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: RITORNO DI FIAMMA CON BELEN? SI RIACCENDE LA SPERANZA DEI FOLLOWER

Se sui profili social di Stefano De Martino tutto tace, la stessa cosa non si può dire per le sue fan, che nelle ultime ore, approfittando del momentaneo silenzio del ballerino, hanno preso di mira una delle sue foto per un vivace scambio di opinioni sulla sua vita sentimentale. A dispetto dei tanti flirt che gli sono stati attribuiti nell'ultimo periodo, per molti De Martino sarebbe ancora innamorato della sua ex Belen Rodriguez, che a parer loro, nonostante la separazione, continuerebbe a ricambiare i sentimenti del suo ex. "Stefano @stefanodemartino riprovaci daiiiiiii!!!! Da buon napoletano sai sicuramente come farle una corte spietata!!! Dajeeeeeeee, siete troppo belli!!!", "Spero tanto che Stefano e Belen tornano insieme perché sono una coppia fantastica". Questi alcuni fra i commenti lasciati dagli internauti su Instagram nel tardo pomeriggio di ieri, quando in molti hanno messo in discussione la storia d'amore fra Andrea Iannone e Belen Rodriguez.



A frenare le loro aspettative, però, sono arrivate le follower del ballerino, che hanno messo in chiaro la situazione smentendo categoricamente la possibilità che fra i due possa esserci un ritorno di fiamma: "Non mi riguarda, ma in ogni caso, basta con il credere a queste chiacchiere che non hanno nessuna fondamenta e sono frutto di fantascienza", "Non torneranno più insieme. Lei è con Iannone", "Ma cosa devono smentire? C'è una separazione che a breve diventerà divorzio e stiamo ancora alle smentite??? Ma lasciateli in pace!", "Mamma mia che pesantezza questi gossip, sempre ex di mezzo questo ragazzo sembra non debba avere un giorno una donna nuova. E comunque ora il suo pensiero e suo figlio e stop".

